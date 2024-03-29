مربع ذهب «أبطال أوروبا» للسيدات



باريس (رويترز)



فاز باريس سان جيرمان على هاكن السويدي 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما أطاح برشلونة بمنافسه بران النرويجي 5-2 في مجموع المباراتين، ليبلغا الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

ويلعب باريس سان جيرمان مع أولمبيك ليون، الذي تغلب على بنفيكا 6-2 في مجموع المباراتين، في مواجهة فرنسية خالصة بقبل النهائي بينما يواجه برشلونة منافسه تشيلسي، الذي تغلب على أياكس أمستردام 4-1 في مجموع المباراتين وذلك في تكرار لنهائي 2021 الذي فاز به الفريق الإسباني 4-صفر.

وبعد تقدمه 2-1 ذهابا في جوتنبرج، عزز باريس سان جيرمان تفوقه بهدف تابيثا تشاوينجا في الشوط الأول وأضاف الفريق الفرنسي هدفين آخرين بعد الاستراحة ليحقق فوزاً مريحاً 3-صفر على هاكن.

وأحبط برشلونة حامل اللقب مقاومة بران الشجاع ليفوز 3-1 على أرضه و5-2 في مجموع المباراتين.

افتتحت أيتانا بونماتي التسجيل بهدف رائع في الشوط الأول، وأضافت فريدولينا رولفو الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد عمل رائع من زميلتها النرويجية كارولين جراهام هانسن.

ونجح بران في تقليص الفارق عبر البديلة تومين سفيندهايم البالغة 18 عاماً، لكن هانسن تألقت وصنعت الهدف الثالث لباتريشيا جيجارو ليبلغ برشلونة قبل النهائي.