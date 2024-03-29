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الرياضة

«البايرن» يغلق الباب أمام «الصفقة المستحيلة»!

«البايرن» يغلق الباب أمام «الصفقة المستحيلة»!
29 مارس 2024 14:18

 
برلين (أ ف ب)

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اعترف أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، أنّ التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، الإسباني شابي الونسو، «أمر مستحيل على الأرجح».
ويُعد ألونسو الذي لعب لثلاث سنوات في صفوف النادي البافاري لاعباً، الهدف الأول لبطل الدوري الألماني لخلافة توماس توخيل الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم.
ويتصدر ليفركوزن بقيادة ألونسو ترتيب «البوندسليجا» بفارق عشر نقاط عن البايرن قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم، ويبدو قريباً فوق العادة للظفر بباكورة ألقابه.
ويملك ليفركوزن سجلاً خالياً من أي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وبلغ أيضاً نصف نهائي الكأس المحلية وربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، محققاً في هذه الفترة 34 فوزاً مقابل 4 تعادلات في 38 مباراة خاضها هذا الموسم.
وفي حديثه إلى التلفزيون البافاري، أكدّ هونيس رغبة البايرن بالتعاقد مع ألونسو، لكنه توقع أن يبقى الأخير في ليفركوزن بعد نهاية الموسم الحالي.
وقال «سوف نرى ما إذا كان بمقدورنا ضمه هذا العام، سيكون الأمر صعباً، إن لم يكن مستحيلاً على الأرجح».
وأضاف هونيس أن بطل الدوري الألماني في المواسم الـ 11 الأخيرة يكنّ تقديراً كبيراً لألونسو الذي يميل أكثر للبقاء في باير ليفركوزن في ضوء نجاحاتهما الحالية، لأنه لا يريد أن يتركه وراءه».
وأردف «يمكننا القول إنه بعد أن يحقق ربما النجاح معه لعامين أو ثلاثة، قد يصبح الأمر أسهل على الأرجح لاستمالته من هناك».
وارتبط اسم ألونسو بتدريب بايرن، وأيضاً ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي اللذين شارك معهما أيضاً لاعباً خلال مسيرته.

بايرن ميونيخ
أولي هونيس
الدوري الألماني
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توماس توخيل
تشابي ألونسو
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