«شرطة أبوظبي» تحصد درع التفوق العام في «الألعاب الحكومية»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت أحداث وفعاليات ومنافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، احتفالاً بشهر رمضان الكريم، وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بين منتسبي المؤسسات الحكومية بإمارة أبوظبي، ونشراً للرياضة والتأكيد على أهميتها في حماية المجتمع من العديد من الأمراض والظواهر والعادات السلبية.

واستضافت ملاعب أبوظبي سبورتس هب ومنتجع الفرسان وجزيرة الحديريات وحلبة مرسى ياس فعاليات البطولة التي شاركت فيها أكثر من 40 جهة حكومية وأكثر من 2000 موظفة وموظفة، من 13 إلى 28 مارس الحالي.

وحققت بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية في نسختها الثانية الأهداف التي نُظمت من أجلها، فعززت برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وتطوُّرهم المهني والشخصي في بيئة العمل، والتأثير الإيجابي في صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، ضمن أجواء تنافسية وحماسية احتفت بروح التحدي والفريق الواحد.

وتوّج الفائزين راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، في حفل أنيق أقيم في أبوظبي سبورتس هب بحضور ممثلي الجهات الحكومية، والفرق والأفراد الفائزين في 11 مسابقة، هي كرة القدم، الرماية، بادل، اللياقة البدنية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الشطرنج، الريشة الطائرة، الجري، الدراجات الهوائية، ليرسم الجميع معاً لوحة رائعة شكلت مسك الختام للبطولة التي حازت على الإشادة فنياً وتنظيمياً من الجميع.

وحصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على درع الجهة التي شاركت بأكبر عدد من الموظفين في مختلف المسابقات، فيما حصدت شرطة أبوظبي درع التفوق الرياضي العام بعد فوزها بأكبر عدد من المسابقات.

وتُوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وضمت في كرة الطاولة «سيدات»، بلدية مدينة أبوظبي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، مجلس أبوظبي الرياضي، و«رجال»، دائرة البلديات والنقل، معهد الابتكار التكنولوجي - دائرة تنمية المجتمع.

وسباق الجري «سيدات» مسافة 5 كم المركزين الأول والثاني شرطة أبوظبي، ومركز الإحصاء ثالثاً، «رجال» مسافة 5 كم، سيطرت شرطة أبوظبي على المراكز الثلاثة الأولى.



وفي سباق الدراجات الهوائية «سيدات»، جاءت شرطة أبوظبي في المركز الأول، وتبعها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة البيئة أبوظبي، «رجال»، حققت شرطة أبوظبي المركزين الأول والثالث، وذهب الثاني إلى جمارك أبوظبي.

وشهدت الريشة الطائرة «سيدات» تتويج شرطة أبوظبي بالمركز الأول، وتبعها كلية الإمارات للتطوير التربوي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، و«رجال»، دائرة البلديات والنقل في المركز الأول، وتبعه معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة محمد بن زايد.

وفي الرماية «سيدات»، جاءت شرطة أبوظبي في المركز الأول، وتبعها مركز الإحصاء وصندوق أبوظبي للتقاعد، و«رجال» احتلت شرطة أبوظبي المقدمة، ومن بعدها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبلدية مدينة أبوظبي.

وفي اللياقة البدنية «سيدات»، جاءت شرطة أبوظبي في المركز الأول، ثم دائرة تنمية المجتمع، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، «رجال» صعدت شرطة أبوظبي إلى القمة، ومن بعدها جمارك أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

شهدت كرة السلة الثلاثية «رجال» تتويج مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومن بعده هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وذهب لقب الكرة الطائرة «رجال» إلى شرطة أبوظبي، ومن بعدها هيئة أبوظبي للدفاع المدني وجمارك أبوظبي.

وفي بادل «سيدات»، احتل مجلس أبوظبي الرياضي المركز الأول، وتبعه صندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة التعليم والمعرفة، و«رجال»، جاء مجلس أبوظبي الرياضي في المقدمة، وتبعه شرطة أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي.

وفي الشطرنج «سيدات»، احتلت شرطة أبوظبي المركز الأول، وتبعها دائرة التعليم والمعرفة، وصندوق أبوظبي للتقاعد، «رجال» جاءت دائرة البلديات والنقل في المركز الأول، ثم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بلدية مدينة أبوظبي.

كرة القدم «رجال» ذهب اللقب إلى هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتبعها مجلس أبوظبي الرياضي وشرطة أبوظبي.

وفي حفل الختام تم تكريم منسقي الجهات المشاركة، تقديراً لهم على جهودهم في إنجاح البطولة، كما تم تكريم المتطوعين من برنامج المارشال الإماراتي الذين رسموا لوحة رائعة أسهمت في تنظيم النسخة الثانية من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2024.