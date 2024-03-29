كومان في «الخدمة»!



ميونيخ (أ ف ب)



يعود الفرنسي كينجسلي كومان الى تشكيلة بايرن ميونيخ «السبت» لمواجهة بوروسيا دورتموند ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد غياب طويل، في حين يفتقد النادي البافاري لخدمات حارسه المخضرم مانويل نوير.

وقال مدرب بايرن توماس توخيل في المؤتمر الصحفي المخصّص للمباراة «كينجسلي عنصر مهم بالنسبة لنا، لقد عاد إلى المجموعة».

وتعرّض كومان لإصابة قوية في الركبة أبعدته عن الملاعب قرابة الشهرين، ذلك في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري على جاره أوجسبورج 3-2 في 27 يناير.

واستأنف الدولي الفرنسي تمارينه الخاصة في أواخر فبراير قبل أن يلتحق بالتمارين الجماعية بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا مع منتخباتهم الوطنية في النافذة الدولية الأخيرة.

وسيكون كومان في خدمة توخيل في اللقاء المرتقب أمام دورتموند لكنه سيكون على مقاعد البدلاء.

وتعد عودته إلى الملاعب خبراً ساراً لمدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، بعد أن غاب اللاعب عن النافذة الدولية الأخيرة، وقبيل إعلان التشكيلة النهائية التي ستخوض غمار كأس أوروبا في ألمانيا هذا الصيف.

في المقابل، خسر توخيل جهود حارسه المخضرم نوير، حيث سيغيب ابن الـ 38 عاماً عن مواجهة دورتموند، بعد أن تعرّض للإصابة خلال تدريبات «دي مانشافت»، وسيكون المهاجم القنّاص هاري كين «30 عاماً» جاهزا للمواجهة بعد أن غاب لفترة وجيزة بسبب إصابة في الكاحل.

وأوضح توخيل «هاري تدرب بشكل كامل مع الفريق، وكل يوم يتدرب أكثر فأكثر منذ الاثنين، كل شيء على ما يرام، سوف يشارك».

يتصدر قائد منتخب إنجلترا ترتيب هدّافي الدوري الألماني بـ 31 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم.

وهذه المرة الاولى منذ ربيع العام 2010 التي يتواجه فيها بايرن ودورتموند، ولا يكون أحدهما في صدارة ترتيب «البوندسليجا».

ويتخلف البافاري بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب قبل 8 مراحل على نهاية الموسم، بينما يحتل دورتموند المركز الرابع بفارق نقطة فقط عن لايبزج الخامس الذي ينافسه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.