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الرياضة

كلوب يتحدث عن المصابين في ليفربول

كلوب يتحدث عن المصابين في ليفربول
29 مارس 2024 19:52

 
لندن (د ب أ)

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كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن موقف بعض اللاعبين المصابين في فريقه، قبل مواجهة برايتون يوم الأحد، ضمن «الجولة 30» من الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث كشف عن حالة المدافع أندي روبرتسون.
وكان روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول، قد خرج من الشوط الأول لمباراة منتخب بلاده اسكتلندا أمام أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي، بسبب آلام في الكاحل.
وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: «بالنسبة لروبرتسون، نحن نتابع الأمر يوماً بيوم وسنرى».
وأضاف: «لن يتدرب اليوم لكن ذلك ليس سيئاً، لذلك هو بحالة جيدة».
وتابع كلوب: «داروين نونيز بحالة جيدة، لقد قام بعملية التأهيل هذا الأسبوع، وتدرب في اليوم الأول لعودتنا، ومنذ ذلك الحين يشارك في التدريبات الجماعية».
وبسؤاله عن الغيابات الأخرى بالفريق مثل أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد ودييو جوتا قال كلوب: «بالنسبة للباقين، ابتداء من الأسبوع المقبل سنبدأ معهم خطوة بخطوة، وأعتقد أنهم سيشاركون في جزء من تدريبات الفريق، ومن ثم التدريبات كاملة، لذلك سنرى كيف نتصرف مع ذلك».
وأضاف: «إنهم ليسوا بعيدين عن ذلك حتى الآن، ولم يكن أياً منهم قريباً حتى الآن للتدرب مع الفريق، لكنهم جميعاً يتخذون خطوات وهذا أمر إيجابي».
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر، فيما يحتل منافسه برايتون المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

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يورجين كلوب
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