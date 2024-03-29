أرتيتا سعيد بـ«طاقة العيون»!



لندن (د ب أ)



أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن إعجابه بالأجواء وحالة التفاؤل داخل فريقه، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي «الأحد»، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويلتقي أرسنال مع مضيفه مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة 30 من المسابقة، حيث يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: «حينما دخلت لمركز التدريبات كنت سعيداً برؤية الطاقة في عيون الجميع، أحببت الابتسامات، وسعادتهم بالعودة، وكانوا يريدون التدرب بالأمس».

وأضاف: «الطريقة التي يتواصلون بها مع بعضهم البعض رائعة، علينا أن نستغل تلك الفرصة، يجب علينا التدرب يوماً بيوم، وأن نستعد للمباراة، ونرى إلى أين سيأخذنا استعدادنا، لقد قمنا بعمل كبير بالفعل لنصبح في ذلك الموقف، وعلينا أن نستمتع باللحظة». وبحديثه عن مانشستر سيتي ومواجهات أرسنال السابقة ضده، قال أرتيتا: «كان لدينا العديد من المباريات ضدهم في كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكلها تجارب رائعة، لقد رفعوا مستوى اللعبة في الدوري وفي كرة القدم بشكل عام، إلى مستوى لم نشهده من قبل وهذا هو جمال الرياضة، أنها تجعلك أفضل وتتحداك دائماً، علينا أن نواكب ذلك، وهذا ما نسعى لفعله».

وحول مشاركة الثلاثي جابرييل وساكا ومارتينلي أوضح أرتيتا: «هناك فرصة لذلك، لم يتدربوا لكن غداً سيكون هناك تدريب آخر، لذلك هناك فرصة لمشاركتهم».