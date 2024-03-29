40 خيلاً ترسم طموحات الإمارات

دبي (الاتحاد)



تعلن خيول الإمارات التحدي الكبير في «الأمسية 28»، من كأس دبي العالمي، ويبلغ عددها 40 خيلاً في مختلف الأشواط، منها 13 خيلاً يقودها مدربون مواطنون، وتسعى لتأكيد جودة وقوة السباقات في الإمارات، ومواصلة تميزها خلال دورات هذه الأمسية المختلفة.

ويبرز بقوة ثنائي «آر آر آر للسباقات» المملوكة للشيخ راشد بن حميد النعيمي، حيث يشارك «كلابتون»، بإشراف المدرب شاد سمرز وقيادة ديلان ديفيز في الشوط الرئيس كأس دبي العالمي، بينما يدافع «آيسوليت»، بإشراف دوج واتسون وقيادة لويز سايز عن لقب جودلفين مايل الذي أحرزه العام الماضي.

ويدفع فريق جودلفين 7 خيول، خلال السباقات المختلفة بالأمسية أبرزها «ريبلس رومانس»، بإشراف شارلي أبلبي في لونجين دبي شيما كلاسيك، فيما يسرج المدرب العالمي سعيد بن سرور الجواد «ريل ورلد» في سباق دبي تيرف.

ويشهد الشوط الأول دبي كحيلة كلاسيك مشاركة أكبر عدد من الخيول الإماراتية، حيث تنافس 6 خيول على لقب الخيول العربية الوحيد في الأمسية، يبرز منها «بركة» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيزلي و«ايه اف الوجل» لخالد النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي و«صني دي لوب» لحمد المرر بإشرافه وقيادة جيم كروالي.

ويحافظ المدربون المواطنين على حضورهم الكبير، خلال دورات كأس دبي العالمي المختلفة، واستطاعوا أن يثبتوا أقدامهم في الحدث العالمي، وسط نخبة المدربين من مختلف أرجاء العالم، مؤكدين جدارتهم وقدراتهم الكبيرة في هذه الرياضة العريقة.

ويظل اسم المدرب العالمي سعيد بن سرور الأكثر ارتباطاً بكأس دبي العالمي، حيث استطاع أن يحقق الفوز بلقب الكأس الرئيس 9 مرات، وهو ما لم يحدث أو يتقرب منه أي مدرب آخر، رغم المشاركة الضخمة لمعظم خيول العالم، خاصة من أميركا وأوروبا.

وتشهد النسخة مشاركة 13 خيلاً من الإمارات يقودها ثمانية مدربين مواطنين، هم سعيد بن سرور الذي يسرج اثنين من خيول جودلفين هما «ريل ورلد» في سباق دبي تيرف، و«بيشن أند جلوري» في دبي جولد كب، بينما يسرج المدرب مصبح المهيري 4 خيول، خلال الأمسية هي «ميلتاري لو»، خلال السباق الرئيس، و«دانية» الذي يدافع عن لقبه في القوز للسرعة، و«قريب» في سباق «جودلفين مايل»، و«الأرقم» في دبي كحيلة كلاسيك.

ويدفع المدرب أحمد بن حرمش بالثنائي «أيسترن وورلد» في «جودلفين مايل»، و«بركة» في شوط دبي كحيلة كلاسيك، فيما يسرج إسماعيل محمد الجواد «سي ستون» في دبي جولد كب، ويشارك أحمد الشميلي بالجواد «ديزرت ويزدوم» في «جودلفين مايل».

ويشهد شوط دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية أكبر حضور إماراتي، وبجانب كل من مصبح المهيري، وأحمد بن حرمش، يسرج كل من هلال العلوي الجواد «كينج ميكر»، وحمد المرر «صني دو لوب» وسعيد الشامسي «بهوان».

سعيد بن سرور.. «9 نجوم»

أشرف المدرب العالمي سعيد بن سرور على تدريب 9 خيول نجوم توجت بكأس دبي العالمي، وكانت البداية مع «المتوكل» عام 1999، وفي العام التالي مع المهر «دبي ملينيوم»، ثم المهر «ستريت كراي» عام 2002، وتلاه «موون بلد» عام 2003، وتبعه المهر «إليكتروكيوشنست» عام 2006، وأضاف «أفريكان ستوري» اللقب السادس عام 2014، واقتنص «برينس بيشوب» اللقب السابع عام 2015، قبل أن يكمل «ثندر سنو» اللقبين الثامن والتاسع عامي 2018 و2019.

7 خيول لـ «الإسطبل الأزرق»

يدفع جودلفين بـ 7 خيول خلال أمسية كأس دبي العالمي بنسخته الثامنة والعشرين، إلا أن «الأزرق» يغيب عن الشوط الرئيس كأس دبي العالمي في ختام الأمسية.

ويسعى الفريق لزيادة غلته من أشواط الأمسية التي يملك نصيب الأسد من ألقابها، ويبرز من خيول جودلفين «ريل ورلد»، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة كيفن ستوت في سباق دبي تيرف في الشوط السابع، بجانب «ميجرد تايم» الذي يرفع شعار جودلفين أيضاً، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك.

ويشهد سباق كأس دبي الذهبية مشاركة 3 خيول لجودلفين، هي «باشن آند جلوري» بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة كيفن ستوت، و«سيسكاني»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، و«ترولر مان» بإشراف جون وثادي جوسدن، بقيادة فرانكي ديتوري.

ويشارك «ستار أوف مايستري»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، سباق القوز للسرعة، ويقود الثنائي أبلبي وبيوك أيضاً «ريبيل رومانس» في الشوط الثامن لونجين شيما كلاسيك.

الشمس المشرقة.. «البصمة 23»

يظل كأس دبي العالمي هدفاً مهماً للخيول اليابانية، ويحرص المدربون على الدفع بالنخبة للمنافسة على ألقاب الأمسية الأغلى، وعززت خيول بلاد الشمس المشرقة حضورها الكبير في مختلف المحافل عبر قارات العالم.

ويبلغ عدد الخيول المشاركة في «النسخة 23» خيلاً تشارك في مختلف الأشواط، ويشهد الشوط الرئيس كأس دبي العالمي مشاركة كتيبة من 4 أشواط تتألف من وصيف سباق «بريدرز كب كلاسيك» وديرما سوتوجاكي بطل «ديربي الإمارات»، بجانب أوشبا تيسورو حامل اللقب و«دريم أوف سوتوجيك»، و«ويلسون تيسورو».

ويقود «شهريار» حامل لقب لونجين دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى، كتيبة من تضم نجمة التاج الثلاثي الياباني «ليبرتي آيلاند» و«ستارس اون ايرث»، ويتقدم الجواد «دو ديوس» الفائز بسباق اريما كينين 3 خيول يابانية في سباق دبي تيرف للفئة الأولى.

ويستقطب ديربي الإمارات 4 خيول يابانية يتقدمهم بطل الديربي السعودي «فوريفر يونج»، فيما يشارك في دبي جولد كب للفئة الثانية 3 نجوم يابانية.

5 أبطال يدافعون عن الألقاب

يبحث 5 أبطال عن الدفاع عن اللقب، وهم «أوشبا تيسورو»، و«لورد نورث»، و«أيسوليت»، و«سيبليوس»، و«دانيه»، ويعود ديرما سوتاجاكي بطل «ديربي الإمارات» لاستهداف الكأس، في تأكيد القيمة العالية للفوز في أمسية كأس دبي العالمي، فضلاً عن 9 من خيول كرنفال سباقات دبي الفائزة في السباقات التأهيلية، أملاً في حصد جوائز إضافية مجموعها 4 ملايين دولار.

7 فائزين من كأس السعودية



تؤكد مشاركة 7 من الفائزين في سباق السعودية بالأمسية، مدى جاذبية كأس دبي العالمي، وتُظهر حرص الملاك والمدربين في نيل شرف المشاركة والمنافسة في السباقات الرفيعة،، ويشارك في الأمسية «سنيور بسكادور» بطل كأس السعودية الذي يخوض السباق الرئيس كأس دبي العالمي، و«سبيريت دانسر»، في سباق دبي شيما كلاسيك، و«ريميك» في دبي جولدن شيما كلاسيك، و«فوريفر يونج» الذي يستهدف ديربي الإمارات، و«تاور أوف لندن» في كأس دبي الذهبية، والثنائي «عسفان الخالدية»، و«تلال الخالدية» في دبي كحيلة كلاسيك.

