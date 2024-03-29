«الإمبراطور» يترقب «اكتمال البدر» في «زعبيل»

معتصم عبدالله (دبي)



تغلف الإثارة ختام «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد يوم السبت ثلاث مباريات منتظرة، حينما يستقبل الوصل «المتصدر» ضيفه خورفكان على ملعب زعبيل، ويلتقي العين الراغب في الاستمرار في «الوصافة» ضيفه الشارقة «الخامس»، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على البطائح في ملعب الأخير باستاد خالد بن محمد بالشارقة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «الإمبراطور» المتصدر برصيد 42 نقطة، الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية، وإكمال بدر انتصاراته بالفوز الـ 14 في مشوار الدوري، والسابع على التوالي في الجولات الأخيرة أمام ضيفه خورفكان «العاشر» برصيد 17 نقطة، والساعي بدوره ل «الاستفاقة» بعد خسارتين على التوالي أمام شباب الأهلي 0-3، والإمارات 1-2.

ويأمل الوصل الذي نجح في التسجيل في كل اللقاءات التسعة السابقة أمام خورفكان في دوري المحترفين بمجموع 18 هدفاً، في أن يكون ثالث فريق ينجح في الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في 17 مباراة على التوالي في «دوري المحترفين»، على غرار الجزيرة موسم 2010- 2011، والشارقة موسم 2018- 2019.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد معقل «الزعيم» في «دار الزين»، المواجهة الجماهيرية التي تجمع العين صاحب ال 34 نقطة بضيفه الشارقة الخامس وله 27 نقطة، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، عطفاً على تاريخ لقاءات الفريقين الـ 27 السابقة في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الزعيم» برصيد 13 انتصاراً، مقابل 6 انتصارات لـ«الملك»، والتعادل في 8 مباريات.

ويتسلح «الزعيم» بمعنويات النتائج الإيجابية، خلال الفترة الحالية على صعيد كل المسابقات، بعد الفوز في آخر 5 مباريات على التوالي بالدوري، فضلاً عن التوهج القاري، بالتأهل إلى نصف النهائي على حساب النصر السعودي، ووصوله إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في مواجهة منتظرة أمام غريمه الوحدة.

في المقابل، يعاني «الملك» على صعيد النتائج الأخيرة، بعد وداعه كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من ربع النهائي، وتراجع ترتيبه في الدوري، بعد الخسارة أمام الوصل 0-2 في «الجولة 15»، والتعادل بصعوبة أمام النصر 2-2 في الجولة الماضية.

وتتصدر مواجهة الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة الحالي لـ «أصدقاء الأمس» فريق البطائح، أجواء مباراة الفريقين على استاد خالد بن محمد، حيث تعد مباراة الليلة هي الأولى لرادوي المدرب الحالي لـ «فخر أبوظبي» أمام فريقه السابق «الراقي»، والذي قاده إلى نتائج إيجابية في انطلاق الموسم الحالي.

ويبدو التباين واضحاً على صعيد نتائج الفريقين، تحت قيادة رادوي الذي أنهى مشواره مع فريقه السابق بشكل مثالي، قبل الانتقال إلى العاصمة أبوظبي في القيادة الفنية للجزيرة، بعدما اكتفى الأخير يحصد نقطة واحدة مع مدربه الجديد، بالتعادل مع اتحاد كلباء 2-2 في الجولة الماضية، مقابل الخسارة في مباراتين أمام النصر والوحدة 2-3 على التوالي.

مباريات السبت

العين – الشارقة 22:00

الوصل – خورفكان 22:00

البطائح – الجزيرة 22:00

«السبع السمان» هدف «الأصفر»

ينشد الوصل «المتصدر» الفوز السابع على التوالي في الدوري أمام ضيفه خورفكان، وتعود المرة الأخيرة التي نجح فيها «الأصفر» في تسجيل 7 انتصارات متتالية إلى موسم 2016- 2017، والذي أنهاه الفريق في مركز «الوصافة».

«الزعيم» هاجس «القيصر»

تمثل المواجهات أمام العين الهاجس الأكبر للروماني كوزمين المدرب الحالي للشارقة، بعدما خسر 6 مباريات أمام «الزعيم» في «دوري المحترفين»، ليكون أكثر منافس تكبد أمامه الخسارة، بواقع 4 مباريات، حينما كان مدرباً لشباب الأهلي، مقابل الخسارة في مباراتين مع الشارقة.

«الاتجاه الواحد» حافز الجزيرة

حقق الجزيرة الفوز في المباريات الثلاث التي جمعته بالبطائح قبل مباراة السبت، ضمن «الجولة 17»، وسجل هجوم «فخر أبوظبي» 14 هدفاً أمام «الراقي» مقابل 4 أهداف فقط هزت شباكه.