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الرياضة

بيولي يحذر ميلان من «التفكير البعيد»

بيولي يحذر ميلان من «التفكير البعيد»
29 مارس 2024 21:16


لندن (د ب أ)

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رفض ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان الإيطالي لكرة القدم، التفكير لأبعد من مباراة فريقه أمام فيورنتينا المقرر إقامتها غداً السبت، حيث يستهدف إنهاء الموسم بشكل مثير. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن ميلان، الذي فاز في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات، يتوجه لملعب أرتيميو فرانتشي في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان، المتصدر، وبفارق ثلاث نقاط فقط أمام يوفنتوس، صاحب المركز الثاني. مع استمرار احتمالية تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي، حيث يواجه روما في دور الثمانية بالبطولة، يمكن أن ينهي ميلان الموسم بشكل جيد، رغم أن بيولي، الذي يفتقد جهود ثيو هيرنانديز للإيقاف، لن يسمح للاعبيه بالتفكير في أبعد من مباراة فيورنتينا.
وقال في مؤتمر صحفي: «فترة حاسمة بصدد البدء، يجب علينا أن نفكر في اللعب بأفضل صورة ممكنة من أجل تحسين مستوى أدائنا في الشهرين المتبقيين لإنهاء الموسم». وأضاف: «أمامنا تسع مباريات في الدوري، ونأمل أن نشارك أيضاً في خمس مباريات بالدوري الأوروبي، كل مباراة ستكون مهمة، بداية من مباراة فيورنتينا، فهو فريق دائماً ما يسبب المشاكل لنا».
وقال:«لا يمكن استخلاص النتائج إلا في النهاية، لذلك نتعامل مع كل مباراة على حدة». وأثبت فيورنتينا أنه منافس صعب في المواسم الأخيرة، في آخر ست مواجهات بالدوري، تم الفصل بين الفريقين بهدف واحد، وفاز فيورنتينا بآخر مباراتين استضافهما.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
فيورنتينا
إنتر ميلان
يوفنتوس
ستيفانو بيولي
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