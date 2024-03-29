«ريبلز رومانس» يواجه «الأبطال» في «شيماء كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

يجتذب سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك لمسافة 2410 أمتار «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 6 ملايين دولار، 12 من الخيول المهجنة الأصيلة، يتصدرها «شهريار» بطل «نسخة 2022»، الذي يسعى ليصبح أول جواد يفوز باللقب مرتين، ويعد واحداً من فريق ياباني، يضم نجمة التاج الثلاثي الياباني «ليبرتي آيلاند»، والمهرة «ستار أون أيرث».

وفازت «ليبرتي آيلاند» ببطولة الأوكس الياباني بأسلوب رائع في مايو الماضي، وأعقب ذلك نجاح آخر في الدرجة الأولى خلال أكتوبر، وفي آخر مشاركة، جاءت هزيمتها أمام «إكوينوكس» فقط في كأس اليابان.

ويواجه الفريق الياباني نخبة الخيول من أوروبا، أبرزها «أوجست رودان»، الفائز بكأس بريدرزكب تيرف، و«إميلي أبجون» الفائزة بكأس التتويج للفئة الأولى، ويعتمد تحدي جودلفين على «ريبلز رومانس» الفائز بـ «ديربي الإمارات» للفئة الثانية لعام 2021، وبطل جائزة أمير دولة قطر.

وفاز «ريبلز رومانس» بـ 11 سباقاً من مسافة 1600 متر إلى 2400 متر، على أرضيات متفاوتة من جيدة إلى صلبة، والجيدة إلى ناعمة، وفي جميع الأحوال الجوية، وفاز بكأس أمير دولة قطر في الدوحة الشهر الماضي، بفارق 3 أطوال على «زيفيرو».