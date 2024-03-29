السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ريبلز رومانس» يواجه «الأبطال» في «شيماء كلاسيك»

«ريبلز رومانس» يواجه «الأبطال» في «شيماء كلاسيك»
30 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يشهد أمسية «كأس دبي العالمي»
الإمارات ومصر تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة

يجتذب سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك لمسافة 2410 أمتار «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 6 ملايين دولار، 12 من الخيول المهجنة الأصيلة، يتصدرها «شهريار» بطل «نسخة 2022»، الذي يسعى ليصبح أول جواد يفوز باللقب مرتين، ويعد واحداً من فريق ياباني، يضم نجمة التاج الثلاثي الياباني «ليبرتي آيلاند»، والمهرة «ستار أون أيرث». 
وفازت «ليبرتي آيلاند» ببطولة الأوكس الياباني بأسلوب رائع في مايو الماضي، وأعقب ذلك نجاح آخر في الدرجة الأولى خلال أكتوبر، وفي آخر مشاركة، جاءت هزيمتها أمام «إكوينوكس» فقط في كأس اليابان.
ويواجه الفريق الياباني نخبة الخيول من أوروبا، أبرزها «أوجست رودان»، الفائز بكأس بريدرزكب تيرف، و«إميلي أبجون» الفائزة بكأس التتويج للفئة الأولى، ويعتمد تحدي جودلفين على «ريبلز رومانس» الفائز بـ «ديربي الإمارات» للفئة الثانية لعام 2021، وبطل جائزة أمير دولة قطر.
وفاز «ريبلز رومانس» بـ 11 سباقاً من مسافة 1600 متر إلى 2400 متر، على أرضيات متفاوتة من جيدة إلى صلبة، والجيدة إلى ناعمة، وفي جميع الأحوال الجوية، وفاز بكأس أمير دولة قطر في الدوحة الشهر الماضي، بفارق 3 أطوال على «زيفيرو».

كأس دبي العالمي
دبي
كأس دبي العالمي للخيول
الإمارات
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
الرياضة
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
اليوم 20:06
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©