«مهيب» و«سيبيليوس».. صراع اللقب

دبي (الاتحاد)

يواجه «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الفائز في خمسة سباقات لمسافات تتراوح بين 1200 و1600 متر، حامل اللقب «سيبيليوس» في سباق دبي جولدن شاهين للفئة الأولى لمسافة 1200 متر «رملي» البالغ إجمالي جوائزه 2 مليون دولار، وكان «مهيب» الفائز في هذا المضمار والمسافة في يناير، بتفوقه على «فريدوم فايتر» بفارق 7 أطوال.

وأظهر «سيبيليوس» موقفاً رائعاً عند فوزه بهذا السباق العام الماضي، ويشير انتصاراه الأخيران إلى أنه مستعد للدفاع عن لقبه، حيث حقق النجاح في الفئة الثالثة، وأعقبه فوز بسباق قوائم في تامبا باي داونز الشهر الماضي.

وحقق «ريميك» فوزاً جيداً في السعودية الشهر الماضي، لكن أسلوبه في السباقات يمثل مصدر قلق هنا، كما يتضح من حصوله على المركز الخامس في هذا السباق قبل 12 شهراً، وهناك «هوبكنز» الذي حل في المركز الرابع العام الماضي، وهو فائز ثلاث مرات في مسافات تتراوح بين 1200و1400 متر، وهزم بفارق رأس في آخر ظهور له في سباق بالوس فيردس للفئة الثالثة بمضمار سانتا أنيتا.