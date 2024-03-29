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الرياضة

«لورد نورث».. حلم «السوبر هاتريك» في «دبي ترف»

«لورد نورث».. حلم «السوبر هاتريك» في «دبي ترف»
30 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد)

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يسعى «لورد نورث» لرقم قياسي غير مسبوق، بتسجيل رابع فوز على التوالي في بسباق دبي تيرف العشبي للفئة الأولى لمسافة 1800 متر البالغ إجمالي جوائزه 5 ملايين دولار، ويواجه ابن «دباوي» الذي يدربه جون وثيدي جوسدن رفيقته بالإسطبل الفائزة بسباقات عدة من الفئة الأولى «نشوى» ضمن 16 خيلاً من بينها «ريال وورلد» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، والحصان الياباني «دو ديوس» الفائز بسباق أريما كينين، و«ميجرد تايم» الفائز بخمسة سباقات.
وكان «دانون بيلجا» لفت الأنظار، عندما حل في المركز الثاني في هذا السباق العام الماضي، وأكد حُسن مستواه، حين حل في المركز الرابع عن النجم الياباني «إكوينوكس» في سباق تينو شو لمسافة 2000 متر، والسادس في كأس اليابان، وتبدو مسافة السباق مناسبة لقدراته.
وربما يكون «لوكسمبورج» صاحب التصنيف البالغ 122، قد خيب الآمال، حين كان مرشحاً للفوز في السعودية الشهر الماضي، ولكن ذلك السباق قد يضعه في الصورة، حيث حل في المركز الثالث عن «أوجست رودان»، و«رومانتيك وارير»، في العام الماضي.

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