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الرياضة

«فور ايفر يونج» يطارد تذكرة «ديربي كنتاكي»

«فور ايفر يونج» يطارد تذكرة «ديربي كنتاكي»
30 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد)

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يتصدر بطل ديربي السعودية، «فور ايفر يونج»، الترشيحات في سباق ديربي الإمارات ويطارد تذكرة ديربي كنتاكي الأميركي الكلاسيكي، حين يواجه نخبة من الخيول العالمية في سباق «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر، في الشوط الخامس، ولكن قد يوجه مشكلة البوابة البعيدة «13». 
ويبدو ممثل الإمارات «أوتو بان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، الفائز في مسافة 1400 متر، صاحب حظوظ كبيرة، حيث حل في المركز الثاني بفارق عنق عن «كيلر كوليكت» من إجمالي 12 مشاركاً، على ذات المضمار والمسافة، ويقوده مايكل بارزلونا، وهناك رفيق إسطبله «أواسيس بوي» الفائز في مسافتي 1200و1600 متر، ويقوده كريستوف سوميو.
وينضم إلى الخيول المرشحة للفوز، الجواد الأميركي «بانداجيت»، الفائز مرتين في مسافة الميل، وفاز في آخر مشاركة له بمضمار أكودكت بأميركا بفارق 6 أطوال، بالإضافة إلى «مندلسون باي» الفائز بسباق الإمارات 2000 جينيز للفئة الثالثة، و«هنري آدامز»، و«نيفي سيل»، وكلاهما يتدرب على يد أيدان أوبراين. ويعد «ديربي الإمارات»، هو السباق الوحيد في سلسلة سباقات «ديربي كنتاكي» الرئيسية من طريق تشرشل داونز التي تقام خارج أميركا.

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