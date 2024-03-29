«ستار أوف مستري» يتحدى «كازاكريد» و«كاليفورنيا سبانجل»

دبي (الاتحاد)

يتمتع سباق القوز سبرينت العشبي لمسافة 1200 متر «للفئة الأولى» في الشوط الرابع والبالغ إجمالي جوائزه 1.5 مليون دولار بمظهر عالمي، مع العديد من الفائزين بالفئة الأولى متضمنة «كازاكريد» من أميركا، و«جاسبر كرون» من اليابان، والعديد من العدائين البريطانيين، بما في ذلك الفائزون بالفئة الأولى «روجيونال» و«إماراتي آنا».

وفازت «ستار أوف مستري» مرتين بمضمار ميدان في يناير، على مسافتي 1000 و1200 متر، قبل أن تحل في المركز الثاني عن «فروست آت دون» في سباق ند الشبا العشبي لمسافة 1000 متر في المرة الأخيرة، ويمكن لمهرة تشارلي أبلبي أن تعكس هذا الشكل، حيث تناسبها المسافة البالغة 1200 متر.

ولن يكون مفاجأة أن نرى «دانية» يحتفظ بالتاج الذي فاز به قبل 12 شهراً، وكان الجواد البالغ من العمر سبع سنوات يواجه ميداناً تنافسياً في تلك المناسبة، ولم يتعرض للهزيمة، بالرغم من أنه كان يحمل ركلة جزاء لفوزه بالفئة الأولى.

لقد فاز «كاليفورنيا سبانجل»، بطل كأس اليوبيل الفضي للملكة للفئة الأولى، في وقت سابق من هذا الشهر بـ 12 سباقاً على أرضيات جيدة وجيدة إلى صلبة، وكان فوزه الأخير بفارق طول، ويرتدي ربطة اللسان وقلنسوة للمرة الأولى.