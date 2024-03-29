«إيزوليت» يدافع عن اللقب في «جودلفين مايل»

دبي (الاتحاد)

فاز «إيزوليت» بالسباق منذ 12 شهراً، ويدافع عن اللقب، في سباق جودلفين مايل للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، في الشوط الثاني، ويبدو أن السباق غالباً ما يتأثر بالقرعة، حيث حقق خمسة من الفائزين الثمانية اللقب من البوابة الأولى أو الثانية.

ويبدو أن الجواد المحلي «إيسترن ويرلد»، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، الذي سينطلق من البوابة «1»، سيكون مثيراً للاهتمام، حيث إن سرعته في مسافة 1200 متر، تمكنه من الاستفادة من قربه للسياج

ومع ذلك، فإن «سعودي كراون» هو أيضاً جواد سريع، ولم يُهزم إلا في المراحل النهائية، عندما حاول تحقيق الفوز في كأس السعودية الشهر الماضي، ويجب أن يستمتع الجواد الذي يدربه براد كوكس بهذا الانخفاض في المسافة، وعلى الرغم من أن البوابة التاسعة بعيدة.

وهناك الجواد «وولك أوف ستارز» الفائز في مسافتي 1600 و2000، وخسر بفارق طول من «مليتاري لو»، في آخر مشاركة له على مسافة 1800 متر، في بداية مارس الجاري، إلى جانب «باشولي» الفائز بـ 10 سباقات، متضمنة جران بريميو سيداد دو مونتفيديو للفئة الأولى، في يناير الماضي.