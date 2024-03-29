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الرياضة

«سيسكاني».. موعد مع «برج لندن» في «الدار الداروف»

«سيسكاني».. موعد مع «برج لندن» في «الدار الداروف»
30 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد) 

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يجتذب كأس دبي الذهبية للفئة الثانية لمسافة 3200 متر، في الشوط الثالث، والبالغ إجمالي جوائزه مليون دولار، نخبة من خيول التحمل في المسافات الطويلة، في منافسة رفيعة المستوي في المسابقة العشبية.
وكان «تاور أوف لندن» أو «برج لندن» استمتع بالعودة إلى الأرضية السريعة، عندما تغلب على المصاعب، للفوز بسباق البحر الأحمر للتكافؤ العشبي في ليلة كأس السعودية الشهر الماضي، ولدى ابن «جاليليو» الكثير في متناول اليد في المسافة الماراثونية.
وحل «جيافليتو» بطل يوركشاير كب للفئة الثانية، بفارق طول في سباق السعودية، وكان يحمل الوزن الأعلى، ولكن ليس أفضل حالًا في الاختيار، إلا أنه أفضل حالاً بكثير مع أمثال انمي «الثاني»، والناير «الرابع»، وعلى صعيد النتيجة يبدو أنه سيكون «الحصان الأسود»، ولكن أوشن ميرفي لم يختره.
وستكون المواجهة صعبة، في ظل وجود «الدار الداروف» بطل سانت ليجر الأيرلندي، و«كالتران» بطل لوندسيل كب، إذا قدموا مستواهم الأوروبي، ويتمتع «سيسكاني» بسجل جيد في السباق، ولكنه كان المرشح الأوفر حظاً في السباق قبل 12 شهراً، في حين تحسن «ترولرمان» في الموسم الماضي، وهما ممثلا جودلفين.

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