«عفسان الخالدية».. المرشح الأول في «دبي كحيلة كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

يجتذب سباق دبي كحيلة كلاسيك «للفئة الأولى»، لمسافة 2000 متر في الشوط الأول نخبة من الخيول العربية الأصيلة، تتجاوز تصنيفاتها 100 رطل، ودرجت العادة أن يكون السباق استهلالاً لحفل كأس دبي العالمي.

وتتجه الأنظار نحو «عفسان الخالدية» غير المهزوم في 14 سباقاً، ويأتي إلى السباق بعد فوزه المثير للإعجاب في سباق عبية كلاسيك، في ليلة كأس السعودية الشهر الماضي، ويبلغ تصنيفه 128 رطلاً.

وينافس على اللقب رفيقه في الإسطبل، «تلال الخالدية»، الفائز في 9 سباقات، ويبلغ تصنيفه أيضاً 128، وهو فائز بالمسابقة المذكورة في عام 2023، ويقوده الفارس السعودي عادل الفريدي.

وعلى المستوى المحلي، يبرز «أف الوجل» الفائز في 7 سباقات، ويسعى للفوز بالسباق، بعد أن حل في المركز الثاني في «نسخة 2021»، وهناك «بركة» البالغ تصنيفه 125، و«آر بي كينج ميكر» صاحب التصنيف 123.

والجواد الذي لا ينبغي الاستهانة به، هو «فلاح»، الذي لفت الأنظار، عندما قدم أداءً جيداً في الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم لمسافة 1600 متر بمضمار ميدان في ديسمبر، ثم ذهب إلى الفوز بعد ذلك في عُمان، ويمكنه أن يفاجئ البعض.