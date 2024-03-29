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الرياضة

«دبي ميلينيوم».. الرقم الصعب

«دبي ميلينيوم».. الرقم الصعب
30 مارس 2024 02:56

يعد الجواد «دبي ميلينيوم»، أحد أعظم الخيول على مر العصور، والحصان الأفضل في نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي كان وصفه بأنه أفضل جواد اقتناه على الإطلاق.
وينحدر نسل «دبي ميلينيوم» المولود في مزرعة دلهام هول في 1996، من نسل «سيكنج ذا جولد» والفرس «كلورادو دانسر» ابنة «شريف دانسر»، وكان اسمه في الأصل «ياذر» وتعني (الغزال الأبيض)، وأطلق عليه سموه ذلك الاسم الجديد.
وحقق «دبي ميلينيوم»، لقب بطولة كأس دبي العالمي 2000، بمضمار ند الشبا، متفوقاً بفارق 6 أطوال، عن أقرب منافسيه، وسجل الزمن القياسي والرقم الصعب الذي ظل صامداً حتى اليوم وقدره 1:59:50 دقيقة.
وتوج «دبي ميلينيوم» بلقب حصان العام في الإمارات، ونال تصنيفاً عالياً من هيئة «التايم فورم»، وتصدر قائمة التصنيفات الدولية كرابع أفضل حصان في تاريخ السباقات برصيد 140 رطلاً.
الجدير بالذكر، أن قائمة أفضل الخيول تصنيفاً في العالم على مر العصور، يتصدرها «فرانكل» برصيد 147، يليه سي بيرد 145، و«ميل ريف» 141، ثم «دبي ميلينيوم».

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