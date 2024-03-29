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الرياضة

«شرطة دبي» يحتفظ بلقب «سلة الكراسي» في «ند الشبا»

«شرطة دبي» يحتفظ بلقب «سلة الكراسي» في «ند الشبا»
30 مارس 2024 02:56

رضا سليم (دبي)

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احتفظ فريق شرطة دبي بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي 61-60، في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية».
وأقيم حفل تكريم الفائزين في بطولات كرة السلة على الكراسي المتحركة، وسباق الدراجات الهوائية والجري وتحدي الموانع، وتوج الفائزين، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة. 
وحضر حفل التكريم، ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم السفير الوطني لمنظمة اليونسف وعضو اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في حكومة دبي.
تم تكريم الفائزين في بطولة تحدي الموانع، حيث فاز الروسي نيكيتا خايدوكوف بالمركز الأول، تبعه الإماراتي عبدالله فؤاد في المركز الثاني، وحل الإماراتي محمد المصلحي في المركز الثالث، وفي فئة السيدات فازت الدانماركية إيدا روبنز بالمركز الأول، تلتها الروسية أليسا بتروفا في المركز الثاني، وحلت الروسية كوبيكو أولجا في المركز الثالث.
كما تم تكريم الفائزين في سباق الدراجات الهوائية في جميع الفئات، وأيضاً سباق الجري بجميع الفئات.

سلة الكراسي المتحركة
دورة ند الشبا الرياضية
مجمع ند الشبا الرياضي
دورة ند الشبا
دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية
بطولة ند الشبا
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