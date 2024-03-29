تن هاج واثق من تعامل ماينو مع «الضجة»!



لندن (د ب أ)



أعرب إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن ثقته في قدرة كوبي ماينو في التعامل مع الضجة التي حدثت عقب مشاركته الأولى المذهلة مع المنتخب الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه بعد أربعة أشهر فقط من مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز ماينو «18عاماً» بجائزة رجل المباراة يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره البلجيكي 2-2، على ملعب ويمبلي.

ولم يكن ماينو متواجداً في القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي، ولكن بعد مشاركته الواعدة أمام المنتخب البرازيلي، ربما يحصل على مقعد في قائمة «يورو 2024»، بعد أدائه أمام المنتخب البلجيكي.

وقال تن هاج: «أعتقد أن هذا الأداء كان جيداً، ولكننا لم نتفاجأ، رأينا ماهو قادر على فعله، بإمكانه أن يتأقلم على المستويات العليا، يبدو طبيعياً للغاية».

وأضاف:«إنه لأمر عظيم لأكاديمية مانشستر يونايتد أن يقوموا بتصعيد لاعب صغير للغاية للمنتخب الوطني، هذه إشادة كبيرة للنادي ككل».

وبسؤاله عما إذا كان يتعين عليه أن يتعامل مع الضجة حول ماينو، قال تن هاج: «نعم، لقد ناقشنا هذا الأمر من قبل، وحتى الآن يتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «إذا تخطى الحد، نعم، بالطبع بصفتي المدير الفني، نحن كمدربين سنتدخل». وقال: «ولكن حتى الآن لا توجد ضرورة لهذا، لأنه يستمتع بكرة القدم، يريد الفوز، يريد أن يقدم أفضل ما عنده كل يوم لأنه يريد أن يتحسن».