السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حشر آل مكتوم يكرّم شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية

حشر آل مكتوم يكرّم شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية
29 مارس 2024 23:38

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
راشد بن حميد: مشاركة إسطبلات «آر آر آر» في كأس دبي العالمي خطوة نحو الإنجازات

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، كرّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام رجل الأعمال شيام بهاتيا، وهو أحد أكبر مشجعي لعبة الكريكت على مستوى العالم، بجائزة «البصمة الرياضية» المُقدّمة سنوياً من «مجلس دبي الرياضي» بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات» ضمن جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني».
وأكد «مجلس دبي الرياضي» أن هذه الجائزة تأتي تعبيراً عن تقدير الإمارات لكل جهد من شأنه تعزيز قطاع الرياضة، وبادرة ثناء وعرفان لما قدمه شيام بهاتيا من خدمات للقطاع الرياضي في الدولة ومن أبرزها إنشاء أكبر متحف للكريكت على مستوى العالم في دبي، متضمناً مقتنيات نادرة ومهمة من تاريخ الكريكت العالمي، وكذلك لجهوده ومساهماته الخيرية في المجال الرياضي بتشجيعه التميز في لعبة الكريكت في الإمارات من خلال حفل توزيع جوائز سنوي يكرّم فيه أفضل اللاعبين واللاعبات، والحكّام، بجوائز نقدية وتذكارية ويتم تقديم الجوائز السنوية للفائزين من قبل كبار نجوم اللعبة ومعظمهم من الفائزين بكأس العالم للكريكت، إضافة إلى حرص بهاتيا على لقاء وتكريم لاعبي الكريكت الناشئين المميزين من مختلف دول العالم وتقديم المنح الدراسية لهم، كذلك إنشائه لمؤسسة «Cricket for Care» الخيرية التي يتم من خلالها دعم لاعبي الكريكت الأقل حظاً مادياً في العالم.

الإمارات
دبي
الكريكيت
حشر آل مكتوم
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
الرياضة
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
اليوم 20:06
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©