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الرياضة

أزارو «سوبر هاتريك» في «ليلة برتقالية»

أزارو «سوبر هاتريك» في «ليلة برتقالية»
30 مارس 2024 00:26

مراد المصري (أبوظبي)

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حقق عجمان فوزاً كبيراً على مضيفه اتحاد كلباء 4-2، في مباراتهما ضمن الجولة «17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «17 نقطة»، ويبقى «النمور» عند «14 نقطة»، سجل لاتحاد كلباء، عبد العزيز حمد في الدقيقة 26، ولياندرو في الدقيقة 41، وأحرز لعجمان وليد أزارو في الدقائق 17 و65 و73 و88.
افتتح عجمان التسجيل بكرة رأسية من وليد أزارو، بعد تمريرة عرضية من جيانلوكا في الدقيقة 17، ورد «النمور» بهدفين، الأول برأسية من عبد العزيز حمد في الدقيقة 26، بعد عرضية من لياندرو الذي أضاف الهدف الثاني، بعدما هرب من الرقابة، ليحول ركلة ركنية إلى داخل الشباك في الدقيقة 41.
وقلب عجمان «الطاولة» في الشوط الثاني، بعدما واصل أزارو هواية التسجيل بكرات رأسية في الدقيقتين 65 و73، قبل أن يكمل «الرباعية البرتقالية» في الدقيقة 85.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
اتحاد كلباء
وليد أزارو
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