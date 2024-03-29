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الرياضة

«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير

«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024 00:27

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تعادل الوحدة وشباب الأهلي 3-3، في «المباراة المثيرة» التي أقيمت على استاد آل نهيان، ضمن الجولة «17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «34 نقطة» في المركز الثالث، و«العنابي» إلى «31 نقطة»، في المركز الرابع.
سجل للوحدة لوكاس بيمينتا في الدقيقة 67، وإسماعيل مطر في الدقيقة 83، وعمر خربين في الدقيقة 91، ولشباب الأهلي إيجور جيسوس «هدفين» في الدقيقتين 27 و50، ومؤنس دبور في الدقيقة 95.
اقتنص شباب الأهلي التقدم بتمريرة رائعة من يوري سيزار إلى إيجور جيسوس الذي غمزها من فوق الحارس راشد علي في الدقيقة 27، واقترب الوحدة من إدراك التعادل، إلا أن العارضة تصدت لرأسية فاكوندو في الدقيقة 32، وعزز إيجور جيسوس تقدم «الفرسان» بهدف ثانٍ، مستفيداً من انطلاقة بالا، الذي هيأ الكرة أمامه، ليودعها بسهولة داخل «الشباك الخالية» في الدقيقة 50.
عاد الوحدة إلى أجواء اللقاء بهدف سجله لوكاس بيمينتا بكرة رأسية في الدقيقة 67، وأدرك «البديل» إسماعيل مطر التعادل لـ «العنابي» بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 83.
وخطف عمر خربين الهدف الثالث للوحدة، بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 91، إلا أن مؤنس دبور رفض الخسارة، وسجل الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 95.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
شباب الأهلي
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