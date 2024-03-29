غرامة لـ«إهانة الحكام»!



نيويورك (أ ف ب)



غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كلاًّ من نورس مدرب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ولاعبه كيلي أوبري جونيور 50 ألف دولار، وذلك بعد احتجاجهما الكبير على قرار الحكم في مباراة فريقهما الأخيرة.

وقعت الحادثة قبل ثوانٍ على انتهاء المباراة بين سيكسرز وضيفه لوس أنجلوس كليبرز والتي انتهت بخسارة أصحاب الأرض 107-108.

وكان أوبري في طريقه إلى السلّة حين اعترض بول جورج طريقه، لكن الحكم لم يحتسب خطأً قبل انتهاء المباراة، الأمر الذي وتّر الأجواء حيث جرى المدرب إلى الملعب للاحتجاج على القرار، في ظل اعتراض أوبري جونيور أيضاً.

وقال الحكم كيفن سكوت بعد المباراة لأحد المراسلين، إن الحكام اعتقدوا بأن جورج قفز عمودياً «لكن بعد مراجعة الفيديو لاحظنا بعض الانجراف إلى الجهة اليسرى وكان يجب احتساب خطأ».

وغُرّم نورس لـ«ملاحقته الحكّام وإهانتهم»، فيما جاءت غرامة أوبري جونيور «لإهانة الحكام وتوجيه حركة غير لائقة لهم».

واعتذر اللاعب لعدم تحكّمه بأعصابه لحظتها، بعدما كان قد أُبعد عن الحكام على أرض الملعب.

قال بعد المباراة «أولاً وقبل أي شيء، كانت لحظة انفعال»، مضيفاً «نحن لسنا مثاليين، الحكام ليسوا مثاليين، أريد أن أعتذر لأنني فقدت أعصابي».

وأضاف أنه عندما رأى مدربه يجري إلى الملعب، دفعه ذلك إلى اللحاق به «رأيت المدرب نورس غاضباً، وإذا كان مدربنا يحارب من أجلنا، ويذهب إلى هناك، فأنا سأكون خلفه».

وتابع «لكن في نهاية اليوم، لم يكن الأمر صحيحاً، لذا سأقبل أية عقوبة ستُفرض عليّ وأنسى الأمر، لكن يجب أن أتعامل مع الأمور بشكلٍ أفضل».

ويُعاني فيلادلفيا، ثامن المنطقة الشرقية، في ظل غياب نجمه العملاق جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري الذي أشار مدربه إلى أنه سيعود «على الأرجح» قبل نهاية الدوري المنتظم.

وخسر الفريق أربعاً من مبارياته الخمس الأخيرة، ما رفع مجموع خساراته إلى 27 هذا الموسم مقابل 45 انتصاراً.