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الرياضة

بنزيمة يعود بـ «ركلة ضائعة»!

بنزيمة يعود بـ «ركلة ضائعة»!
30 مارس 2024 10:03

الرياض (أ ف ب)

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عاد الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد، بعد غياب 5 مباريات بداعي الإصابة، في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه الفيحاء 3-1، وشهدت إهدار المهاجم الدولي السابق ركلة جزاء، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
وأهدر بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني السابق رابع ركلة جزاء منذ انضمامه إلى الاتحاد في الصيف الماضي، كما هي الثانية في مباراته الثانية توالياً، بعد التي أهدرها أمام الوحدة حين خرج مصاباً.
سجّل للاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله «30»، أحمد الغامدي «45»، ومروان الصحفي «90»، بينما جاء هدف الفيحاء عن طريق المغربي عبدالحميد صابيري «25 من ركلة جزاء».
ورفع «العميد» رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند النقطة 32 في المركز الثامن.
وأهدر أصحاب الأرض فرصة التقدّم بركلة جزاء نفّذها بنزيمة وتصدى لها الصربي فلاديمير ستويكوفيتش «20»، وفي المقابل، نجح صابيري في تسجيل ركلته في مرمى عبدالله المعيوف «25»، وسجّل حمدالله التعادل إثر عرضية رائعة من فواز الصقور «30».
وتمكّن الغامدي من إعطاء فريقه التقدّم قبل نهاية الشوط الأوّل، بعد مراوغة رائعة وتسديدة في الشباك «45».
وتصدّى مدافع الاتحاد المصري أحمد حجازي لتسديدة من ركلة حرة مباشرة «62»، قبل أن يضيف الصحفي الثالث لفريقه، بعد تمريرة رائعة من حمدالله «90».
وخطف الأهلي نقطة ثمينة من مضيفه الاتفاق بعد تعادلهما 2-2، سجّل للأهلي فراس البريكان وعبدالله العمار «88»، وللاتفاق الايفواري سيكو فوفانا في أول ظهور رسمي له مع الفريق «45+3»، والفرنسي موسى ديمبيلي «49»، ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما جمع الاتفاق نقطته الـ36 في المركز السادس.
سجّل البريكان الهدف الأوّل، بعد انفراده عقب عرضية من الجزائري رياض محرز «8»،
وعادل فوفانا النتيجة بعد عرضية من الكاميروني كارل إيكامبي «45»، وفاجأ الاتفاق ضيفه بالثاني بتسديدة من ديمبيلي بعد هجمة مرتدة «49»، قبل أن يُعادل العمار بكرة من بين المدافعين بعرضية من محرز أيضاً «88».

الدوري السعودي
اتحاد جدة
الفيحاء
كريم بنزيمة
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