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الرياضة

عجمان يسجل رقماً قياسياً ب «السوبر هاتريك»

عجمان يسجل رقماً قياسياً ب «السوبر هاتريك»
30 مارس 2024 11:00

 
رضا سليم (دبي) 

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حقق عجمان مكاسب عدة، بالفوز على اتحاد كلباء 4-2، في «الجولة 17» لدوري أدنوك للمحترفين، والذي يعادل 6 نقاط، بعدما فض «البرتقالي» الاشتباك مع «النمور»، ورفع رصيده إلى «17 نقطة»، وابتعد عن المركز الثاني عشر، متقدماً خطوة إلى الأمام، بالتساوي مع خورفكان «العاشر»، وله مباراة مؤجلة أمام بني ياس، كما أنه الانتصار الثاني للفريق في الدور الثاني، بعدما تفوق على «صقور الإمارات» في «الجولة 15»، والرابع له هذا الموسم، والتعادل 5 مرات، والخسارة في 7 مباريات. 
ويتمثل أكبر مكسب لـ «البركان» في عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لإحراز الأهداف، والتوقيع بـ «سوبر هاتريك» للمرة الأولى في «دوري المحترفين»، منذ «رباعية» لابا كودجو مهاجم العين في مرمى الظفرة في سبتمبر 2022، كما أنها المرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين أن «السوبر هاتريك» للهداف وصانع الأهداف الأربعة، وهو البرازيلي جيانلوكا الذي قدم 4 هدايا إلى أزارو، وهو ما لم يحدث من قبل.
ونجح أزارو في تسجيل 7 أهداف في شباك «النمور» منها 3 أهداف في الدور الأول، وكان أول هاتريك له هذا الموسم، كما قفز إلى وصافة قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، كما يتصدر قمة هدافي عجمان الذي يملك 24 هدفاً منذ بداية الموسم.
في الوقت الذي يواصل اتحاد كلباء نزف النقاط، بالتراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، وغاب «النمور» عن الانتصارات في آخر 8 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، وهي أطول سلسلة عدم فوز له منذ موسم 2018-2019، وتسببت «رباعية» عجمان في دخول اتحاد كلباء قائمة الأضعف دفاعياً، وجاء في المركز الرابع، ولم يحقق الفريق الفوز إلا 3 مرات، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة 9 مرات. 

 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
اتحاد كلباء
وليد أزارو
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