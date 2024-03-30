الأهلي.. «الصيد الثمين»



دار السلام (أ ف ب)



وضع الأهلي المصري «حامل اللقب» قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بفوزه الثمين على مضيفه سيمبا التنزاني 1-0، على الملعب الوطني مكابا في دار السلام في ذهاب الدور ربع النهائي، وسجل أحمد نبيل «كوكا» الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة، ويلتقي الفريقان إياباً يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وهو الفوز الرابع للأهلي على سيمبا في تسع مواجهات بينهما، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين. وكانت المواجهة بعد 5 أشهر من مباراتيهما في المسابقة القارية الحديثة «الدوري الإفريقي»، عندما عبر الأهلي إلى نصف النهائي بشقّ الأنفس، بعد تعادلهما مرتين.

وخطف الأهلي فوزه رغم الغيابات العديدة في صفوفه، أبرزها قائده وحارس مرماه الأول محمد الشناوي المصاب في كأس أمم أفريقيا بكسر في عظمة الترقوة، وياسر إبراهيم، والفلسطيني وسام أبو علي، وكريم وليد «ندفيد» لإصابات عضلية، والمالي أليو ديانج عقب إجراء جراحة في الركبة، وإمام عاشور المصاب في لقاء مصر ونيوزيلندا في بطولة العاصمة الإدارية بخلع في الكتف.

وفرض حارس المرمى البديل مصطفى شوبير نفسه نجماً للمباراة بتصديه لأكثر من فرصة لأصحاب الأرض، خصوصاً في الشوط الأول الذي شهد اندفاعاً قوياً لسيمبا عقب تخلفه المبكر في النتيجة.

وقال المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه حقق فوزاً ثميناً «رغم الظروف الصعبة التي كانت ضد فريقي، والإصابات جزء من كرة القدم، وبعضها يكون أمراً قدرياً، ويجب أن نتعامل معها، مثل غياب محمد الشناوي وإمام عاشور، ونحن نحاول تجهيز جميع اللاعبين في القائمة للتغلب على مثل هذه الظروف».

وأضاف «نسعى لكي يكون أي لاعب يشارك جاهزاً ومستعداً للمباراة مثل بقية زملائه، ونحن نقوم بذلك بشكل جيد».

وتابع «أتمنى حضور الجماهير بالسعة الكاملة في لقاء الإياب، لأنهم اللاعب رقم 1، ونحن في انتظارهم باستاد القاهرة».