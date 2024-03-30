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الرياضة

ليل يشعل «وصافة فرنسا»

ليل يشعل «وصافة فرنسا»
30 مارس 2024 10:45

 
باريس (أ ف ب)

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موناكو.. «استعراض»


استعاد ليل توازنه بعد تعادلين متتاليين، وشدّد الخناق على استاد بريست «الوصيف»، عندما قلص الفارق إلى نقطة، وتجاوز موناكو «الرابع»، متساوياً معه في النقاط، عندما تغلب على ضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي 2-1، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويدين ليل بفوزه إلى مهاجمه الكوسوفي إيدون جيجروفا الذي سجل الهدفين في الدقيقتين التاسعة، إثر تمريرة من الدولي الجزائري نبيل بن طالب داخل المنطقة، وتلاعب بمدافعين وسددها زاحفة داخل المرمى، و60 مستغلاً كرة مرتدة من الحارس بريس سامبا تابعها داخل المرمى الخالي.
وقلَّص نيس الفارق عبر هدّافه إيلي واهي، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الأرجنتيني فاكوندو ميدينا، وتوغّل داخل المنطقة، وسددها زاحفة بيسراه على يسار الحارس لوكاس شوفالييه «78»، وهو الهدف السابع لواهي في الدوري هذا الموسم.
وعاد ليل إلى سكة الانتصارات، بعد تعادلين مع رين وبريست، وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 46، منتزعاً المركز الثالث بفارق الأهداف من موناكو الذي يحلّ ضيفاً على متز «السبت»، 
في المقابل، مُنيَ لنس بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس.
ويلعب «السبت» أيضاً ليون مع رينس، على أن تختتم المرحلة «الأحد» بلقاءات لوريان مع بريست، ونيس مع نانت، ولوهافر مع مونبلييه، وكليرمون فيران مع تولوز، وستراسبورج مع رين، ومرسيليا مع باريس سان جيرمان.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
موناكو
ليل
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