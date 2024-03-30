«الملك» يتخطى «الزعيم» في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



حافظ الشارقة على صدارة دوري «أقوياء اليد»، بعد فوزه على ضيفه العين 33-30، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن «الجولة 11»، بإياب الدور التمهيدي، وذلك بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول لمصلحة «الزعيم» 15-14، ورفع الشارقة رصيده إلى 31 نقطة، من الفوز في 10 مباريات، والخسارة مرة واحدة، فيما رفع العين رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الرابع.

وانتزع النصر فوزاً صعباً على دبا الحصن 30-29 في المباراة التي جرت بصالة نادي خورفكان، ضمن الجولة نفسها، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15-15، ورفع «العميد» رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن والأخير، متساوياً في عدد النقاط مع دبا الحصن السابع.