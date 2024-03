«تيفو» جماهير «العميد» يستذكر مآثر «حمدان بن راشد»

معتصم عبدالله (دبي)



تفاعلت جماهير النصر مع الذكرى السنوية الثالثة، لوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتنظيم «تيفو» جديد في مدرجات استاد آل مكتوم حمل عبارة «نم قرير العين يا أبا راشد 1945-2021، وآخر حمل صورة الفقيد الراحل»، وذلك خلال مباراة «العميد» أمام ضيفه حتا 1-0، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وارتبط اسم الفقيد الراحل بنادي النصر، حيث تزامن مولده مع تأسيس «العميد» في 1945، وهو من بنى وأسس وأعطى ودعم، وأصبح جزءاً رئيساً من الكيان الذي قاد رئاسته منذ 1966، وشمل برعايته نادي حتا، وشكل تشجعيه المتواصل حافزاً للرياضيين في الإمارات بكل المجالات.

وأكدت جماهير «العميدّ» تميزها في ملاعب الدوري، خلال الموسم الحالي، من خلال مبادراتها المتفردة في مباريات «العميد» في معقله باستاد آل مكتوم، والتي شملت تنظيم أكثر من «تيفو»، بداية باستقبال اللاعبين في مباراة الجولة الأولى أمام ضيفه الجزيرة بتيفو متميز باللونين الأبيض والأزرق حملت عبارة «We believe in you Mr Goran»، في الظهور الرسمي الأول للمدرب الصربي في قيادة «العميد»، بعد انتقاله لتدريب «الأزرق» قادماً من عجمان.

وواصلت جماهير نادي «العميد» رسائلها المؤثرة من على مدرجات استاد آل مكتوم، على طريقة «التيفو»، ونفذ جمهور «العميد» قبل انطلاق مباراته أمام ضيفه الشارقة، في انطلاق الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، تيفو جديد بشأن لقب الدوري الغائب، وحمل «التيفو» الذي تصدرته صورة كرتونية لشخصية المحقق شرلوك هولمز، عبارة هل سنحل اللغز الغامض؟!، والمرتبط بغياب «الأزرق» عن منصة التتويج بدرع الدوري منذ آخر لقب موسم 1984- 1985.

ونفذت جماهير «الأزرق» في مباراة الفريق أمام ضيفه العين، في قمة ختام الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، تيفو جديداً حمل عنوان، «فارس النصر الملثم»، لحظة دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب.