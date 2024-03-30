«العنابي» و«الفرسان» يخدمان المنافسين بـ«السيناريو المجنون»!

مراد المصري (أبوظبي)



انتهت مباراة الوحدة وشباب الأهلي بالتعادل 3-3، على استاد آل نهيان، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في «سيناريو جنوني» يترجم التوازن الكبير في المواجهات بين الفريقين اللذين أصبحت اللقاءات بينهما الأعلى، من حيث الانتهاء بنتيجة التعادل «12 مرة» في دوري المحترفين.

ورغم السيناريو الذي عرفته المباراة من تقلبات مثيرة ما بين تقدم «الفرسان» ب «ثنائية»، ثم قلب «العنابي» النتيجة لمصلحته بثلاثة أهداف، قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل في الثواني الأخيرة، فإن الجماهير عاشت أمسية رمضانية ممتعة للغاية، ولكن في النهاية صبت النتيجة لمصلحة المنافسين على «الدرع»، حيث أوقف كل منهما زحف الآخر نحو الأعلى في جدول الترتيب، وخصوصاً شباب الأهلي الذي تزداد صعوبة مهمة الدفاع عن اللقب بالنسبة له.

وتصدر المشهد تألق إيجور جيسوس مطلع اللقاء، والذي سجل «ثنائية» تعتبر الأولى له في الدوري منذ عام 2020، عندما أحرز وقتها هدفين أمام الشارقة، ليعود بعد طول غياب ويتقمص دور «المهاجم الأول» للفريق، ومن جانب الوحدة أثبت الأسطورة إسماعيل مطر، أنه حاضر دائماً، وشارك بديلاً في الشوط الثاني، إلا أنه نزل بكل حماس وألهب عودة الفريق في النتيجة، بعدما سجل الهدف الثاني الذي يعتبر رقم 101 في مسيرته بالدوري، ليتقدم خطوة جديدة في القائمة التاريخية لهدافي المسابقة، متساوياً مع الغاني أسامواه جيان في المركز 12.

ولعل اللافت أنه خامس هدف يسجّله إسماعيل مطر أمام شباب الأهلي في الدوري، و4 من منها من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت ما بعد صافرة نهاية اللقاء نقاشاً محتدماً بين ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي والطاقم التحكيمي، ما أدى إلى رفع البطاقة الحمراء في وجه «الصربي»، ليتحدث مساعده أليكساندر في المؤتمر الصحفي، وأبدى خلاله حسرته على إهدار الفوز عقب التقدم في النتيجة بهدفين، وقال «المباراة شهدت العديد من الفرص من الفريقين، وكنا الأفضل خلال الشوط الأول، ونجحنا في التقدم مطلع الشوط الثاني، بعد ذلك استقبلنا أهداف، إلا أن الهدف الثالث جاء خلال وجود لاعب لنا على أرض الملعب، حيث كنا نلعب بعشرة لاعبين، ولم يتوقف اللعب».

ورفض أليكساندر أن يكون التفكير في مباراة الشارقة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أثر على الفريق بعد التقدم بهدفين، وقال «لم نشغل أنفسنا بأي مباراة أخرى، كنا نفكر في مباراة الوحدة فقط، ونحن نحارب على ثلاثة ألقاب حتى النهاية، في مسابقة الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي القطري».

وأوضح مساعد المدرب، رداً على سؤال غياب فيدريكو كارتابيا، أن اللاعب يمر بفترة التأهيل للعودة من الإصابة خلال الوقت الحالي.

وأعترف جوران مدرب الوحدة، بأنه كان يمني النفس بأن ينتزع «العنابي» الفوز، وأن العودة في النتيجة والتقدم رفع الطموحات قبل استقبال الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، وقال «قدم الفريقان إيقاعاً مرتفعاً خلال اللقاء، نجحنا في العودة من تأخرنا بهدفين والتقدم، وهو الأمر الإيجابي الذي خرجنا به، وفي كرة القدم يجب التعلم من الأخطاء».

وأضاف «خلال التحضير للمباراة أردنا الفوز، ومع العودة في النتيجة أشعر بأننا كنا نستحق الانتصار، ويجب تعلم الدرس من المباراة، ومواصلة العمل، والتحضير للقاء المقبل».