الريال وأتلتيك بلباو.. مواجهة بين «أقوى دفاع» في «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد المتصدر وأتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع، مساء غدٍ الأحد في البرنابيو، وتعتبر من الأكثر إثارة للاهتمام هذا الموسم، والمفارقة أنها تجمع بين صاحبي أقوى خطي دفاع على التوالي، بعدما اهتزت شباك «الملكي» 20 مرة فقط، ونجح الفريق الباسكي في استقبال 26 هدفاً فقط حتى الآن.

التقى الفريقان في الجولة الأولى، حيث فاز فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 2-0 في سان ماميس، وسجل جود بيلينجهام هدفه الأول في إسبانيا، ليستمر بعد ذلك بالتألق وهو يتصدر حالياً قائمة الهدافين برصيد 16 هدفاً، وسيعود من الإيقاف لخوض اللقاء، فيما يغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

إذا فاز «البلانكوس» في هذه الجولة، سيتجاوز واحدة من أصعب العقبات التي لا تزال أمامه في هذا الموسم، ويقترب خطوة جديدة نحو اللقب، لكنه يدرك أن أتلتيك بلباو بقيادة المدرب إرنستو فالفيدري يلعب بشكل جيد للغاية، ويستهدف التمسك بالمركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، للعودة إلى المسابقة الأوروبية الكبرى لأول مرة منذ موسم 2014-2015.

ويصل أتلتيك بلباو إلى البرنابيو بعد انتصارين متتالين ضد لاس بالماس وديبورتيفو ألافيس، بالإضافة إلى التعادل مع برشلونة، وهي النتائج التي ساعدته على تجاوز أتلتيكو مدريد على سلم الترتيب، لكن هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان فالفيردي، قبل أسبوع من نهائي كأس الملك، سيقوم بتدوير التشكيلة الأساسية أو إشراك نفس اللاعبين الذين سيواجهون ريال مايوركا في النهائي المرتقب.