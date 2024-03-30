ليفربول يستهدف «بطل البرتغال»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بدأ ليفربول الإنجليزي رحلة البحث عن بديل للألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، والذي قرر الرحيل بنهاية الموسم، من أجل الحصول على قسط من الراحة يلتقط خلالها أنفاسه، بعد عمل مستمر مع «الريدز» منذ أكتوبر 2015.

واستهدف ليفربول المدرب البرتغالي روبن أموريم «39 عاماً»، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 15 مليون يورو، وأصبح أموريم يمثل أولوية أولى لـ«الريدز»، بعد أن أعلن «الخيار الأول» الإسباني تشابي ألونسو لاعب ليفربول السابق، والمدير الفني لباير ليفركوزين الألماني عن استمراره مع فريقه متصدر الدوري «البوندسليجا».

وترتيباً على قرار تشابي ألونسو، أصبح البرتغالي أموريم هدف ليفربول الأول، ويمتد عقده مع سبورتنج حتى صيف 2026، ولكنه يبدي استعداده للرحيل هذا الصيف حسبما ذكرت صحيفة «تليجراف»، وقد ينخفض الشرط الجزائي الموجود في عقده إلى 10 ملايين يورو، إذا استمر مع الفريق حتى صيف 2025، غير أن ليفربول لا يريد الانتظار، وإنما يرغب في الحصول على خدماته هذا الصيف.

ونجح أموريم من موسمه الأول مع سبورتنج في الفوز ببطولة الدوري البرتغالي، كما انتزع 3 كؤوس أخرى، ومازال منافساً بقوة هذا الموسم في مسابقتي الدوري والكأس على أمل تحقيق «الثنائية»، وهناك ميزة كبيرة يتمتع بها أموريم، وهي أنه يجيد الإنجليزية.

وذكرت مصادر صحفية مطلعة أن اسم الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون تردد أيضاً، خلال الساعات الأخيرة لتدريب ليفربول، والشرط الجزائي الموجود في عقده مماثل للمنصوص عليه في عقد أموريم «15 مليون يورو».

ويقوم بمهمة البحث عن مدرب جديد لليفربول، كل من مايكل إدواردز «مهندس الصفقات»، الذي أعاده النادي للعمل، بعد أن رحل في 2022، وأصبح هو الرئيس التنفيذي للنادي، وريتشارد هيوز، الذي تم تعيينه مديراً رياضياً بداية من هذا الموسم 2023-2024، وهما يحرصان كل الحرص على اختيار أفضل مدير فني للنادي.