ويمبانياما يفسد «ليلة برانسون»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



سجّل الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما 40 نقطة، والتقط عشرين متابعة، ليقود سان أنتونيو سبيرز إلى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس الذي سجّل له جايلن برانسون 61 نقطة، بنتيجة 130-126 بعد التمديد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

أصبح ويمبانياما أول روكي «لاعب مبتدئ في الدوري» يسجل 40 نقطة و20 متابعة، منذ شاكيل أونيل عام 1993 «46 نقطة و21 متابعة».

أضاف ابن العشرين عاماً سبع تمريرات حاسمة، سرقتان وحائط صد واحد، مفسداً ليلة رائعة من برانسون الذي كان على بعد نقطة واحدة من الرقم القياسي لنيكس البالغ 62 نقطة في مباراة واحدة، حققه كارميلو أنتوني في 2014.

وحجب العرض الرائع في سان أنتونيو، فوز مينيسوتا تمبروولفز على دنفر ناجتس حامل اللقب 111-98، ليتبوأ صدارة المنطقة الغربية بنفس عدد الانتصارات مع أوكلاهوما سيتي ثاندر (51-22) الفائز على فينيكس صنز 128-103.

بخسارته، تراجع ناجتس من المركز الأول إلى الثالث في الغربية، بفارق نصف مباراة عن ثنائي الصدارة (51-23).

في المباراة الأولى، سجّل برانسون خامس أعلى رصيد تهديفي هذا الموسم، بيد أنه أهدر رمية ثلاثية قبل 5.4 ثوان من نهاية الوقت، وكانت ثلاثية من ويمبانياما قبل 1:12 دقيقة من نهاية الوقت الممدّد قد وضعت سبيرز في المقدمة 128-124، وبعد أن زرع الجناح تري جونز رميتين حرتين قبل 1.1 ثانية من النهاية، سرق ويمبانياما الكرة حاسماً المباراة.

سبيرز الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية للمرة الأولى هذا الموسم، سجّل 74 نقطة في الشوط الأول، وتقدّم في معظم فترات المباراة.

لكن نيكس، مدعوماً بـ38 نقطة من برانسون في الشوط الأوّل، تقدّم للمرة الأولى بثلاثية من دونتي ديفينتشينتسو (113-112) قبل 4:39 دقائق من النهاية.

وبعد كرة ساحقة (ألي يوب) من الفرنسي العملاق (119-119)، وضع برانوسن نيكس في المقدمة 121-119 قبل 1:14 دقيقة من الصافرة، لكن ويمبانياما فرض التمديد بتسجيله رميتين حرتين.

قال جريج بوبوفيتش، مدرب سبيرز متذيّل ترتيب المنطقة الغربية، والذي فقد آماله بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) «هو متميّز جداًً»، مضيفاً أن قدرة سبيرز على إيقاف برانسون «الرائع» في نهاية المباراة، أظهرت مدى تطوّر سبيرز.

أضاف المدرّب المحنّك «كل الفرق يمكن أن تخسر تقدمها، لكن طريقة التعويض مهمّة، وفي وقت سابق من الموسم لم نكن قادرين أن نحافظ على أدائنا وإيقاعنا، بمقدوركم رؤية النضج».