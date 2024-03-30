صلاح يحدد موقفه من «أولمبياد باريس»



القاهرة (أ ف ب)



قال جمال علاّم رئيس اتحاد كرة القدم المصري، إن نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الأول محمد صلاح، سيشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وقال علاّم في تصريحات، خلال الندوة الثقافية التي نظمها الاتحاد «يرغب صلاح بالعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً»، كما أن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي سيعلن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.

ويحق لكل منتخب إشراك ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً، في مسابقة كرة القدم للرجال المقرّرة بين 24 يوليو و9 أغسطس.

ويشرف على منتخب مصر ميكالي الذي قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، الدومينيكان، ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.

ويخلو رصيد صلاح «31 عاماً» حتى الآن من أي لقب مع المنتخب المصري الأوّل، إذ حلّ وصيفاً لكأس أمم أفريقيا في 2017 و2021، بيد أنه يملك سيرة زاخرة مع ليفربول، وتوّج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.

وكان صلاح قد غاب عن القائمة الأخيرة للمدرب الجديد حسام حسن التي خاضت بطولة رباعية ودية في القاهرة وخسرت مباراتها النهائية أمام كرواتيا 2-4، وذلك بطلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.

كان صلاح يعود للمشاركة مع فريقه ليفربول تدريجاً، بعد إصابته في الدور الثاني من كأس أفريقيا في كوت ديفوار منتصف فبراير الماضي، وينضم للمنتخب الأول في معسكر يونيو كما أكّد علام.

ورداً على سؤال لفرانس برس عن دور اتحاد الكرة في مسألة مشاركة صلاح مع المنتخب الأوّل من عدمها والاكتفاء بتدخّل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال علاّم «أعلن أن علاقة محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب الأول، وتحديداً التوأم حسام ومدير المنتخب إبراهيم حسن هي حديث الساعة الآن، وأوكد أنها ليست كما يصوّرها بعضهم في وسائل الإعلام».

وأضاف علام «من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين الجهاز الفني واللاعبين المحترفين عامة وليس صلاح بمفرده، وصلاح لاعب وطني من الطراز الأول، ولا أحد يزايد على حبه لوطنه مصر، وفي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة صلاح كان مصاباً بالفعل، ولهذا غادر المنتخب، وعاد إلى ليفربول لاستكمال العلاج».