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الرياضة

الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
30 مارس 2024 16:02

 
دبي (الاتحاد) 

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، محمد سعيد الشحي الذي تم انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، وكتب سموه عبر «تغريدة» في حسابه الرسمي، قبل انطلاق منافسات كأس دبي العالمي للخيول، «تزامناً مع كأس دبي العالمي للخيول، سعدنا بانتخاب أول عربي وأول إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، والذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق والأوسط، تهانينا لمحمد سعيد الشحي مدير عام هيئة سباقات الخيل في الدولة بهذا المنصب القاري المهم، ونسعد بتواجد أبناء الإمارات في هذه المنظمات المهمة وتقلدهم مسؤوليات دولية كبرى». 
وأكد محمد سعيد الشحي أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لسباقات الخيل في الدولة تمثل الدافع والمحفز لتطوير وتمكين صناعة الفروسية في دولتنا، وتحقيق المزيد من الإنجازات عالمية.
ووجه الشحي الشكر إلى أعضاء الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل على ثقتهم باختياره نائباً لرئيس الاتحاد، وقال: «خطوة مهمة وإنجاز جديد يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارات في مجتمع الفروسية العالمي، وأعمل مع زملائي أعضاء الاتحاد لتطوير رياضة سباقات الخيل في القارة الآسيوية، ونقل تجربة الإمارات الناجحة إلى الدول الأخرى».

الإمارات
دبي
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