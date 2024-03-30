«النقل» بطل كرة القدم في «عجمان الرياضية»

عجمان (الاتحاد)

توج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، فريق هيئة النقل بطلاً لبطولة كرة القدم في ختام النسخة الرابعة لفعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان، بتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

حضر حفل الختام، غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وراشد عبد الرحمن السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، وبخيت بن خالد بن طناف المنهالي، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ومدير الدورة، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات في حكومة عجمان.

وجرد فريق هيئة النقل، منافسه فريق دائرة البلدية والتخطيط من لقبه وحرمه من نيل اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه عليه بركلات الترجيح 2-0 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بملعب مركز كواترو الرياضي.

وقام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، بتكريم فريق هيئة النقل بكأس البطولة، ودائرة البلدية والتخطيط بالمركز الثاني، والإدارة العامة للدفاع المدني بجائزة أفضل جهة حكومية مشاركة، ودائرة الميناء والجمارك بجائزة الفريق المثالي.

وتم تكريم الحكم الدولي سلطان محمد صالح، ومسؤول الحكام علي عبد الله الشحي، والحكم عبد الله راشد النقبي، والحكم حميد خلفان الشامسي، كما تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة في إنجاح الدورة.

وفي بطولة البادل تنس، نجح الإدارة العامة للدفاع المدني في الفوز باللقب على حساب مصرف عجمان في المباراة النهائية لفئة الدوائر الحكومية، حيث تفوق الثنائي عبد الله الدوله وعبد العزيز المهري على الثنائي خليفة المندوس وأحمد المهيري، وحصد الثنائي زايد المهيري وجاسم النعيمي لقب فئة الأفراد المستوى C بعد فوزهما في النهائي على فارس المندوس وطلال المندوس.

واختتمت الكرة الطائرة الشاطئية بتتويج الإدارة العامة للدفاع المدني بطلاً للمسابقة، بفوزه على دائرة البلدية والتخطيط بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز بالجوائز الفردية عدنان خان من دائرة البلدية والتخطيط أفضل لاعب، وشافير كوتيكات من الإدارة العامة للدفاع المدني أفضل مدرب، وعبد الرحمن سعيد من دائرة البلدية والتخطيط أفضل إداري، وفريق الإدارة العامة للدفاع المدني الفريق المثالي، كما تم تكريم الحكمين كريم محمد الحموي وعبد السلام عبد المنعم.

وفي كرة السلة، فاز فريق «إيجلز» بلقب البطولة، بتغلبه في النهائي على فريق «بيسي» بنتيجة 80-75، وحصل جوشوا بورني من «إيجلز» على جائزة أفضل لاعب، ووليد شعبان من جامعة عجمان أفضل مدرب، وويلسون من فريق «بيسي» أفضل إداري، في حين نال فرسان الموستاج جائزة الفريق المثالي، وفي بطولة الألعاب الشعبية حقق الإدارة العامة للدفاع المدني لقب البطولة بعدما جمع 25 نقطة، وجاء في المركز الثاني القيادة العامة لشرطة عجمان بمجموع 24 نقطة، ثم الكوماندوز ثالثاً برصيد 18 نقطة، فيما حل الكمين في المركز الرابع بمجموع 11 نقطة.