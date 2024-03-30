راشد بن حميد: مشاركة إسطبلات «آر آر آر» في كأس دبي العالمي خطوة نحو الإنجازات

دبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مالك إسطبلات «آر آر آر للسباقات»، بالتنظيم العالمي لحدث «كأس دبي العالمي» في نسخته الـ 28، وقال: «بفضل دعم واهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نتابع كل عام التنظيم الرائع للحدث العالمي، بمشاركة نخبة خيول العالم، كأبرز دليل على أهمية وقوة السباق على مستوى العالم».

ولفت إلى أن استمرار خيول إسطبلات «آر آر آر للسباقات» في حدث كأس دبي العالمي خطوة في طريق الإنجازات.