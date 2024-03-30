الأحد 31 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يبدأ «محادثات عودة» ناجلسمان

بايرن ميونيخ يبدأ «محادثات عودة» ناجلسمان
30 مارس 2024 16:57

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«القاتل» يُقرب ليفركوزن من «البوندسليجا»
مقتل مسلح وإصابة شرطية خلال حادث أمني في ألمانيا


ذكر تقرير إعلامي أن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، بات مرشحاً للعودة لتدريب فريقه القديم بايرن ميونيخ، بديلاً لتوماس توخيل، وذلك خلال الصيف المقبل.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «بيلد»، فإن ماكس إيبرل عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، بدأ محادثات أولية مع ناجلسمان بشأن احتمالية عودته لتدريب بايرن ميونيخ. وكان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في مارس 2023 واستبدل بتوخيل، الذي أعلن بالفعل أنه سيرحل عن النادي عقب نهاية هذا الموسم.
وكان تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، هو المرشح المفضل لتدريب الفريق، ولكنه أعلن أنه سيستمر مع ليفركوزن في الموسم المقبل.
في الوقت نفسه، يمتد عقد ناجلسمان في تدريب ألمانيا حتى «يورو 2024» التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الألماني يمدد تعاقده مع المدرب أم لا، ولكن يبدو أن الاتحاد منفتح على تجديد تعاقده.
وبدأ ناجلسمان مهمته مع المنتخب الوطني بالفوز على أميركا والتعادل مع المكسيك، قبل أن ينهي موسم 2023 بخسارتين متتاليتين أمام تركيا والنمسا، ولكن هذا الشهر، قاد الفريق لتحقيق انتصارين على فرنسا وهولندا.

ألمانيا
كأس أمم أوروبا
بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
توماس توخيل
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
ناقلة جنود في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
هجوم جوي يستهدف مناطق في أوكرانيا
اليوم 10:42
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
الرياضة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
اليوم 10:37
الهلال.. «القياسية 30»
الرياضة
الهلال.. «القياسية 30»
اليوم 10:34
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
الرياضة
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©