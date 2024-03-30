بايرن ميونيخ يبدأ «محادثات عودة» ناجلسمان



برلين (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، بات مرشحاً للعودة لتدريب فريقه القديم بايرن ميونيخ، بديلاً لتوماس توخيل، وذلك خلال الصيف المقبل.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «بيلد»، فإن ماكس إيبرل عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، بدأ محادثات أولية مع ناجلسمان بشأن احتمالية عودته لتدريب بايرن ميونيخ. وكان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في مارس 2023 واستبدل بتوخيل، الذي أعلن بالفعل أنه سيرحل عن النادي عقب نهاية هذا الموسم.

وكان تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، هو المرشح المفضل لتدريب الفريق، ولكنه أعلن أنه سيستمر مع ليفركوزن في الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، يمتد عقد ناجلسمان في تدريب ألمانيا حتى «يورو 2024» التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الألماني يمدد تعاقده مع المدرب أم لا، ولكن يبدو أن الاتحاد منفتح على تجديد تعاقده.

وبدأ ناجلسمان مهمته مع المنتخب الوطني بالفوز على أميركا والتعادل مع المكسيك، قبل أن ينهي موسم 2023 بخسارتين متتاليتين أمام تركيا والنمسا، ولكن هذا الشهر، قاد الفريق لتحقيق انتصارين على فرنسا وهولندا.