«صفعة» قتل حلم نابولي!



ميلانو (أ ف ب)



مُنيت آمال نابولي «حامل اللقب» بالمنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بصفعة كبيرة، بعد خسارته «الموجعة» على أرضه أمام أتالانتا 0-3، في المرحلة 30 من بطولة إيطاليا في كرة القدم.

وبعد ثلاث مباريات أخفق فيها بتحقيق أي فوز، بات مركز نابولي السابع مهدّداً من فيورنتينا، وعلى بعد 9 نقاط من بولونيا الرابع الذي لعب مباراة أقل.

من جهته، عزّز أتالانتا مركزه السادس، مبتعداً خمس نقاط عن نابولي مع مباراة أقل.

سجّل له عن جدارة الروسي أليكسي ميرانتشوك (26)، جانلوكا سكاماكا (45) والهولندي تون كوبماينرس (88).

وتبدو إيطاليا في موقع جيّد لحصد مقعد خامس مؤهل إلى دوري الأبطال بنظامه الجديد الموسم المقبل، علماً أن روما يحتله راهناً بفارق نقطة عن أتالانتا (51-50).

وركع لاعبو نابولي قبل المباراة، تعبيراً عن دعمهم لزميلهم البرازيلي جوان جيسوس الذي واجه إهانات عنصرية لم يُعاقب عليها لاعب إنتر فرانتشيسكو أتشيربي من قبل لجنة الانضباط لنقص في الأدلة، فيما صاح المشجعون من المدرجات «لا للعنصرية».

استهل جيسوس المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بيد أنه تلعثم في هدف سكاماكا.

ولم يكن نابولي الذي غاب عنه نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا للراحة، محظوظاً في المباراة، إذ أصاب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين ولاعب وسطه البولندي بيوتر جيلينسكي الخشبات في الدقيقة 55، وحرم حارس أتالانتا ماركو كارنيزيكي أوسيمين مرتين في آخر ربع ساعة، قبل أن يحسم كوبماينرس المواجهة بيسارية دقيقة.