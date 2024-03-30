الأحد 31 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صفعة» قتل حلم نابولي!

«صفعة» قتل حلم نابولي!
30 مارس 2024 18:30

 
ميلانو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
«سوبر إيطاليا» في السعودية عام 2025


مُنيت آمال نابولي «حامل اللقب» بالمنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بصفعة كبيرة، بعد خسارته «الموجعة» على أرضه أمام أتالانتا 0-3، في المرحلة 30 من بطولة إيطاليا في كرة القدم.
وبعد ثلاث مباريات أخفق فيها بتحقيق أي فوز، بات مركز نابولي السابع مهدّداً من فيورنتينا، وعلى بعد 9 نقاط من بولونيا الرابع الذي لعب مباراة أقل.
من جهته، عزّز أتالانتا مركزه السادس، مبتعداً خمس نقاط عن نابولي مع مباراة أقل.
سجّل له عن جدارة الروسي أليكسي ميرانتشوك (26)، جانلوكا سكاماكا (45) والهولندي تون كوبماينرس (88).
وتبدو إيطاليا في موقع جيّد لحصد مقعد خامس مؤهل إلى دوري الأبطال بنظامه الجديد الموسم المقبل، علماً أن روما يحتله راهناً بفارق نقطة عن أتالانتا (51-50).
وركع لاعبو نابولي قبل المباراة، تعبيراً عن دعمهم لزميلهم البرازيلي جوان جيسوس الذي واجه إهانات عنصرية لم يُعاقب عليها لاعب إنتر فرانتشيسكو أتشيربي من قبل لجنة الانضباط لنقص في الأدلة، فيما صاح المشجعون من المدرجات «لا للعنصرية».
استهل جيسوس المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بيد أنه تلعثم في هدف سكاماكا.
ولم يكن نابولي الذي غاب عنه نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا للراحة، محظوظاً في المباراة، إذ أصاب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين ولاعب وسطه البولندي بيوتر جيلينسكي الخشبات في الدقيقة 55، وحرم حارس أتالانتا ماركو كارنيزيكي أوسيمين مرتين في آخر ربع ساعة، قبل أن يحسم كوبماينرس المواجهة بيسارية دقيقة.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
أتلانتا
دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
ناقلة جنود في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
هجوم جوي يستهدف مناطق في أوكرانيا
اليوم 10:42
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
الرياضة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
اليوم 10:37
الهلال.. «القياسية 30»
الرياضة
الهلال.. «القياسية 30»
اليوم 10:34
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
الرياضة
«النتيجة الموحدة» تحكم ذهاب ربع نهائي «أبطال أفريقيا»!
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©