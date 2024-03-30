اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»



طوكيو (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم فوز منتخب «الساموراي الأزرق» على كوريا الشمالية بالانسحاب، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، بعد إبلاغه من قبل الاتحاد الدولي.

وأعلن «الفيفا» فوز اليابان 3-0 في الدور الثاني من التصفيات القارية ضمن المجموعة الثانية، في مباراة كانت مقررة في بيونجيانج الثلاثاء الماضي.

ألغت كوريا الشمالية المباراة بشكل مفاجئ قبل خمسة أيام من إقامتها، من دون شرح الأسباب.

وقال «الفيفا» بعد خطوة الجزيرة المعزولة، إن المباراة لن تُعاد جدولتها، بسبب ضيق الوقت في الروزنامة الدولية.

من ناحيته، قال الاتحاد الياباني في بيان «أبلغتنا لجنة الانضباط في (الفيفا) بقرارها تخسير كوريا الشمالية 0-3».

وترفع اليابان التي بلغت ثمن نهائي مونديال قطر الأخير، رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بفارق خمس عن سوريا وتسع عن كوريا الشمالية، قبل جولتين من ختام الدور الثاني، ما يؤكد تأهلها إلى الدور الثالث بالإضافة إلى نهائيات كاس آسيا 2027، وكانت اليابان فازت على كوريا الشمالية 1-0 ذهاباً في طوكيو.

وكانت وكالة كيودو اليابانية أشارت إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح بإقامة المباراة على أرضها، بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان، ولم يتواجه البلدان في كوريا الشمالية منذ عام 2011.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية حذّرت المشجعين من محاولة السفر إلى كوريا الشمالية لحضور المباراة «تطلب وزارة الخارجية اليابانية بشدة من عامة الناس الامتناع» عن حضور المباراة.

وكانت مباراة منتخب السيدات بين المنتخبين المؤهلة إلى أولمبياد باريس نُقلت من العاصمة الكورية الشمالية إلى أرض محايدة في السعودية الشهر الماضي، بطلب من الاتحاد الياباني الى نظيره الآسيوي، وذلك بسبب الافتقار إلى الشفافية حيال الأمور التشغيلية وندرة الرحلات الجوية.