إبراهيموفيتش: «حدث مذهل» والأجواء تشبه «سان سيرو»



دبي (الاتحاد)



عبر زلاتان إبراهيموفيتش نجم الكرة السويدية وميلان الذي حضر في ضيافة «طيران الإمارات»، وتم عرض تصميم خاص لصورة الخيل بقمصان الفريق الإيطالي، عن إعجابه الكبير بأجواء كأس دبي العالمي.

وقال إبراهيموفيتش: «الحدث مذهل، وأول مرة أشاهد فيها سباق خيل، وجاءت الفرصة في البطولة، الموقع كبير للغاية في ميدان، يذكرني بأجواء ملعب سان سيرو، من حيث الحضور الجماهيري، والتفاعل مع السباقات والأجواء المحيطة به».

وأضاف «في كل مرة أكون فيها بدبي أحصل على تجربة لا يمكن تصورها، لا أعرف ما إذا أقوم باقتناء خيل في المستقبل، حيث لا أملك الكثير من الخبرة فيها، ربما زوجتي تفكر في الأمر، وأرى نفسي (خيلاً)، حيث استثمرت في نفسي كثيراً».