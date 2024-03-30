نيوكاسل ووستهام.. «الأهداف تهطل»!



لندن (أ ف ب)



أهدى البديل هارفي بارنز فريقه نيوكاسل فوزاً قاتلاً على ضيفه وستهام 4-3 بتسجيله ثنائية في آخر سبع دقائق من لقاء تخلف خلاله المضيف 1-3 في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورغم أنه كان البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، نفذها السويدي ألكسندر إيزاك، بدا فريق المدرب إدي هاو في طريقه لهزيمته الثالثة عشرة هذا الموسم، بعد تلقيه هدفين في الشوط الأول عبر الجامايكي مايكل أنتونيو (21) والغاني محمد قدوس (10+45).

ثم ازداد الوضع تعقيداً في مستهل الشوط الثاني، بعدما اهتزت شباكه للمرة الثالثة بهدف لجارود بوين (48).

وبعدما خسر جهود جمال لاسيلز في الدقيقة 17 بسبب الإصابة، تاركاً مكانه للسويدي إميل كرافث، عاد الأخير وتعرض للإصابة في الدقيقة 57، حيث استبدل بلويس هول.

وتكرر نفس السيناريو أيضاً، حين أصيب فالنتينو ليفرامنتو واستبدل بالباراجوياني ميجيل ألميرون (56)، ليعود الأخير ويترك مكانه لبارنز بعد إصابته في الدقيقة 67.

إلا أن ذلك لم يحبط عزيمة فريق هاو، إذ قلص الفارق من ركلة جزاء أخرى لإيزاك (77)، قبل أن يقول بارنز كلمته بهدفين في الدقيقتين 83 و90، مانحاً فريقه فوزه الثاني فقط في آخر سبع مباريات ضمن جميع المسابقات والثالث عشر في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً، بفارق نقطة خلف ضيفه اللندني الذي مني بهزيمته العاشرة.