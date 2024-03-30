توتنهام يهرب من «العثرة»!



لندن (أ ف ب)



بدا توتنهام في طريقه للتعثر مجدداً، وإهدار نقطتين ثمينتين في صراعه مع أستون فيلا على المركز الرابع، لكن قائده الكوري هيونج-مين سون قال كلمته في الوقت القاتل، وأهداه الفوز على ضيفه لوتون تاون 2-1، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد فوزه الكاسح على أرض أستون فيلا 4-0 في المرحلة قبل الماضية، ظهر فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو في موقع القوة، من أجل انتزاع المركز الرابع من «فيلينز»، لكنه سقط في المرحلة الماضية أمام جاره فولهام بثلاثية نظيفة، وبدا السبت في طريقه للسقوط مجدداً.

وتخلف «السبيرز» منذ الدقيقة الثالثة بهدف الهولندي تاهيث تشونج، ثم عجز عن ترجمة أفضليته والفرص العديدة التي حصل عليها، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

وبهدية من البوركيني عيسى كابوريه الذي حوّل الكرة في شباك فريقه بضغط من المهاجم الألماني تيمو فيرنر «51»، عاد فريق بوستيكوجلو إلى اللقاء، وصولاً إلى خطف هدف الفوز السابع عشر للموسم بفضل سون، بعد تمريرة من الويلزي برينان جونسون (86).

وبذلك، تقدم «السبيرز» مؤقتاً إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وبفارق الأهداف أمام أستون فيلا الذي يلعب مع ضيفه ولفرهامبتون.

وعلى «ستامفورد بريدج»، لم يكن تشيلسي موفقاً بقدر جاره توتنهام، إذ اكتفى بالتعادل بين جمهوره أمام بيرنلي المهدد بالهبوط بهدفين لكول بالمر (44 من ركلة جزاء و78) الذي رفع رصيده إلى 13 هدفاً، مقابل هدفين للإيرلنديين جوش كولن (47) ودارا أوشي (81).

ولم يستغل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو النقص العددي في صفوف ضيفه الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 لطرد الفرنسي لورنز أسينيون بعد حصوله على إنذار ثانٍ نتيجة تسببه بركلة الجزاء، ما أثار حفيظة مدربه البلجيكي فنسان كومباني الذي طرد بدوره بسبب اعتراضه على التحكيم.

وبهذا التعادل السابع له هذا الموسم، رفع تشيلسي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، وباتت مهمته بالمشاركة القارية الموسم المقبل صعبة جداً.