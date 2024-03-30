راموس يهدي إشبيلية فوزاً مصيرياً في صراع البقاء!



مدريد (أ ف ب)



أهدى المدافع المخضرم سيرخيو راموس فريقه إشبيلية فوزاً مصيرياً في صراع البقاء، وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، بتسجيله هدف المباراة الوحيد على أرض خيتافي، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهدفه الثالث في الدوري هذا الموسم بألوان فريقه الجديد - القديم، والذي سجله منذ الدقيقة الخامسة، إثر ركلة ركنية، منح ابن الـ38 عاماً النادي الأندلسي فوزه السابع، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

وكان راموس نفسه صاحب هدف التقدم لفريقه على أرض خيتافي خلال الفوز 3-1 في 16 يناير، ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، ليحقق الفريق الأندلسي ثأره من منافسه الذي أذله في معقله 3-0 خلال لقاء المرحلة السابعة عشرة في 16 ديسمبر.

وتجمد رصيد خيتافي عند 38 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً بتقليه الهزيمة العاشرة للموسم.