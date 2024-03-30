إنريكي يتلاعب بأعصاب «الفتى المدلل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



وجه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان، إنذاراً قوياً بطريقة غير مباشرة لنجم الفريق وهدافه كيليان مبابي، قبل مواجهة «الصدمة» في الدوري الفرنسي بين أوليمبيك مارسيليا وسان جيرمان، في «كلاسيكو» فرنسا «الأحد» بملعب «فيلودروم» معقل مارسيليا، إذ إنه رفض الإفصاح صراحة خلال مؤتمره الصحفي، عما إذا كان يشرك «فتى بوندي المدلل» من بداية المباراة، أم يدخره ليدفع به أثناء سيرها، وقال ما معناه: على مبابي أن يتوقع حدوث أي شيئ مثله في ذلك مثل أي لاعب آخر في الفريق، في هذا «الكلاسيكو» رقم 106 في تاريخ الفريقين.

ومنذ أن أعلن مبابي عن رحيله بنهاية الموسم، لم يلعب إلا مباراة واحدة فقط كاملة في الدوري الفرنسي، وكانت يوم 17 مارس الجاري، وفاز بها سان جيرمان على مونبلييه 6-2 في «الجولة الـ 26» للدوري، ثم لعب أساسياً مرتين بعدها، الأولى أمام رين، وخرج في الدقيقة الـ 65، والثانية أمام موناكو وخرج بعد أن لعب الشوط الأول فقط، أما المباراتان الأخريان في جدول المسابقة، فقد نزل فيهما بديلاً الأولى أمام نانت في الدقيقة الـ 63، والثانية أمام ريمس في الدقيقة الـ73.

معنى ذلك أن وضع مبابي تحت قيادة إنريكي غير مضمون أو معروف سلفاً، فهو يشركه أساسياً تارة، ثم يخرجه في الشوط الثاني، أو يحتفظ به على «دكة البدلاء» تارة أخرى، ثم يدفع به في الشوط الثاني.

وعندما سُئل إنريكي عما يفعله مع مبابي في مباراة «الكلاسيكو»، كانت إجابته أكثر غموضاً وإثارة إذ قال: كل شيء ممكن في الحياة وأنا أدرك تماماً أهمية هذه المباراة للجماهير، وهدفنا هو الفوز بها، وبصفتي مسؤولاً عن الفريق، يجب أن تكون لي نظرة عامة وشاملة للفريق، حتى وإن كان هناك إناس لا يوافقون على ما أفعله.

ورداً على سؤال بشأن حارس المرمى الذي يبدأ «الكلاسيكو»، فضل عدم التصريح باسمه، وإن كان الإيطالي جيانولويجي دوناروما يحظى بثقته المطلقة، وقال: أنتم تعرفونني، أليس كذلك؟ كل شيء ممكن معي، فإي لاعب يمكنه أن يساعد الفريق إذا لعب، وأيضاً إذا لم يلعب، ووظيفة أي لاعب محترف هي أن يكون جاهزاً دائماً، سواء لعب أو لم يلعب، أو حتى لو شارك دقيقة واحدة.