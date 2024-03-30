«الفهود» و«زعبيل 2».. مواجهة إيطالية في نهائي «طائرة ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

يُسدل الستار مساء اليوم، على منافسات النسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية بالمباراة النهائية، التي تجمع فريقي «فهود زعبيل»، و«زعبيل 2» في بطولة الكرة الطائرة، التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي.

وتأهل فريق «فهود زعبيل» إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على «الجوارح» حامل لقب البطولة في الدور نصف النهائي 3-2، (16-25 و25-17 و25-23 و21-25 و15-12)، وفاز سانتياجو أوردونا من فهود زعبيل بلقب أفضل لاعب في المباراة، وقدم له الجائزة الدكتور ماسيمو ريجي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي للكرة الطائرة.

فيما تأهل فريق «زعبيل 2» إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على «الإمبراطور» 3-0، بنتائج أشواط (25-22 و25-20 و25-15)، وفاز كسيم سابوزكوف لاعب «زعبيل 2» بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وسيكون النهائي، من أقوى المباريات في تاريخ الدورة، بوجود لاعبين محترفين من الدوري الإيطالي، حيث يضم فريق زعبيل 2 أقوى لاعبين الكرة الطائرة الذين يلعبون في نادي مودينا الإيطالي المصنف الأول على العالم الفائز بالدوري الإيطالي 8 مرات، وكأس إيطاليا 12 مرة، وكأس السوبر الإيطالي 4 مرات، وحامل لقب كأس أوروبا «سي إي في» لعام 2023 بالإضافة إلى ثلاثة أعوام أخرى سابقة، والفائز بلقب الدوري الأوروبي 4 مرات، وكأس التحدي الأوروبي 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي، وحضرت جوليا جابانا، رئيسة النادي مباريات الفريق في دورة ند الشبا الرياضية، فيما يضم فهود زعبيل لاعبي نادي بريزما تارانتو الإيطالي الفائز بالدوري الإيطالي مرتين، ووصيف كأس السوبر الإيطالي.

من ناحية أخرى، أحرز الحرس الوطني المركز الأول في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بعد تغلبه على فريق القوات البرية في المباراة النهائية لبطولة شد الحبل، وحصل فريق وزارة الدفاع على المركز الثالث، بعد فوزه على فريق الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، وفي الفئة المجتمعية، نال الجوارح المركز الأول، بعد تغلبه على الحمرية الذي حل في المركز الثاني، وحصل فريق الصقور على المركز الثالث بعد فوزه على دبليو ورلد جيم، وفي فئة الناشئين، فاز الشارقة للدفاع عن النفس بالمركز الأول، بعد فوزه على «أيه تو إس» الذي جاء في المركز الثاني، وحل فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بعد فوزه على استوديو زعبيل.

وتوج الفائزين حسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي عمر نائب رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعبدالرحمن الجناحي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية للدورة.