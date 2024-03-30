«السيتي» يكتسح ليفربول في «دوري السيدات»

لندن (د ب أ)



ابتعد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب دوري السوبر الإنجليزي للسيدات، بفوزه الساحق على مضيفه ليفربول 4-1 اليوم السبت.

وسجلت خديجة شاو هدفين لتقود السيتي للابتعاد بالصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي المنشغل بملاقاة أرسنال في نهائي كأس رابطة المحترفين غداً الأحد. وأحرز السيتي ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق، ليحسم الفوز على ليفربول، الذي جاء هدفه الوحيد بنيران صديقة، وسجلته كيارا كيتينج حارسة مرمى مانشستر بالخطأ في مرماها.

وافتتحت لاورين هيمب التسجيل لـ«السيتي» في الدقيقة 16، ثم أضافت جيسيكا بارك الهدف الثاني في الدقيقة 22، وتبعتها شاو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني أحرزت خديجة شاو الهدف الثاني لها والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 50.

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الوصيف، وظل ليفربول في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.