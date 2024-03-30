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الرياضة

«السيتي» يكتسح ليفربول في «دوري السيدات»

«السيتي» يكتسح ليفربول في «دوري السيدات»
30 مارس 2024 22:22

 لندن (د ب أ)


ابتعد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب دوري السوبر الإنجليزي للسيدات، بفوزه الساحق على مضيفه ليفربول 4-1 اليوم السبت.
وسجلت خديجة شاو هدفين لتقود السيتي للابتعاد بالصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي المنشغل بملاقاة أرسنال في نهائي كأس رابطة المحترفين غداً الأحد. وأحرز السيتي ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق، ليحسم الفوز على ليفربول، الذي جاء هدفه الوحيد بنيران صديقة، وسجلته كيارا كيتينج حارسة مرمى مانشستر بالخطأ في مرماها.
وافتتحت لاورين هيمب التسجيل لـ«السيتي» في الدقيقة 16، ثم أضافت جيسيكا بارك الهدف الثاني في الدقيقة 22، وتبعتها شاو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني أحرزت خديجة شاو الهدف الثاني لها والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 50.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الوصيف، وظل ليفربول في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليفربول
تشيلسي
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