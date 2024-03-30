موناكو.. «استعراض»

متز (أ ف ب)

سحق موناكو مضيفه متز وصيف القاع 5-2، ضمن المرحلة السابعة والعشرين، من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وارتقى مؤقتاً إلى المركز الثاني على حساب بريست.

وتناوب على تسجيل خماسية نادي الإمارة الذي تقدم بعد 16 دقيقة من صافرة البداية 3-0، كل من الياباني تاكومي مينامينو (4) وماجنيس أكليوش (10) والبرازيلي فاندرسون (16) والأميركي فوليرين بالوجان (76 و87)، فيما سجل السنغاليان بابا أمادو ديالو (78) وإيبو سانيه (84) هدفي متز.

ورفع موناكو رصيده إلى 49 نقطة، وتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين عن بريست المتراجع إلى الثالث، والذي يحلّ ضيفاً على لوريان الأحد، فيما يتأخر نادي الإمارة بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي يحلّ ضيفاً على مرسيليا في قمة مباريات المرحلة.

ومني متز بخسارته الـ 16 في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع عشر، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن كليرمون الأخير الذي يواجه تولوز الأحد.