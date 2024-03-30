«الإمبراطور» يرفع «فارق الصدارة» إلى «النقطة العاشرة»



معتز الشامي (دبي)



واصل الوصل الزحف نحو التتويج بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد الفوز على خورفكان بـ «ثلاثية»، باستاد زعبيل، في ختام «الجولة 17»، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «45 نقطة»، مغرداً بمفرده في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن العين أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد «النسور» عند 17 نقطة، وسجل الأهداف فابيو ليما في الدقيقة 56، وخيمنيز في الدقيقة 70، وسياكا في الدقيقة 80.

شهدت المباراة سيطرة شبه تامة لأصحاب الأرض، في ظل تراجع الضيوف الذين لعبوا بطريقة «دفاع المنطقة» للتصدي للهجوم الضاغط لـ «الأصفر»، إلا أنهم لم ينجحوا في منع لاعبي الوصل من تهديد مرمى الحارس أحمد ديدا في أكثر من مناسبة، قبل أن يتمكن ليما وخيمنيز وسياكا من التسجيل الأهداف الثلاثة، وضمان ثلاث نقاط غالية في السباق إلى «الدرع».

وتعادل العين والشارقة 1-1، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «35 نقطة»، في مركز الوصافة، و«الملك» إلى «28 نقطة» في المركز الخامس، سجل لابا كودجو هدف العين في الدقيقة 53، وفراس بالعربي للشارقة في الدقيقة 56، وجاءت المباراة ممتعة من الفريقين، وأهدر الشارقة الفوز في الشوط الأول الذي أضاع فيه عدداً كبيراً من الفرص، في ظل تألق خالد عيسى،

وفي الشوط الثاني، تواصلت الإثارة والمتعة بهدفي لابا برأسية في الدقيقة 53، ويرد فراس بالعربي بهدف إثر «تمريرة سحرية» من كايو في الدقيقة 56، وظلت المباراة مشتعلة حتى النهاية.

وحقق البطائح فوزاً مثيراً على الجزيرة 3- 2، سجل لـ «الراقي» بومال ومحمد جمعة «بيليه»، وألفارو أوليفيرا في الدقائق 27، 49، 92، وأحرز هدفي «فخر أبوظبي»، زايد العامري وزايد الزعابي في الدقيقتين 8 و82، ليرفع البطائح رصيده إلى «22 نقطة» في المركز السابع، وتراجع الجزيرة إلى المركز الثامن وله «27 نقطة».